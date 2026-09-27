Funde bei Ausgrabungen um die Kapelle in Gamlitz geben Rätsel auf

Während Sanierungsarbeiten der Kreuzkapelle, dem einstigen Karner, entdeckte man neben menschlichen Überreste auch eine alte Steinplatte mit einem Kreuz.

Plötzlich legte der Bagger eine alte Mauerkrone frei. Die Arbeiten stoppten, von da an wurde händisch gegraben. Als im Rahmen der Sanierungsarbeiten der Gamlitzer Kreuzkapelle und Platzgestaltung zwischen Volksschule, Kriegerdenkmal und Straßenraum Richtung Marktplatz der Erdhügel vor der Kapelle abgetragen worden war, machten Archäologen von Asist rätselhafte Entdeckungen. Sie begleiteten neben Conserve – ein auf Denkmalpflege spezialisiertes Bauunternehmen – die Arbeiten.

Mit Krampen, Spitzhacke, Spitzkelle oder japanischer Ziehhacke gingen die Mitarbeiter rund um Geschäftsführer Bernhard Schrettle in die Tiefe. Sie legten eine alte halbrunde Apsis, eine Altarnische, auf der Ostseite frei.

20 Schädel und ein Skelett

Unter der ehemaligen Stiege kamen rund 20 aneinander gereihte Schädel und daneben ein Skelett zum Vorschein. „Es könnte sich hierbei um einen jungen Mann handeln. Er wurde mit einem Rosenkranz aus Glasperlen und Silberkreuz in der Hand bestattet“, erklärte Matthias Grebien, Leiter der Ausgrabungen.

1 / 8 Blick auf die Ausgrabungsstelle © KLZ / Barbara Mikschofsky

Unter der Kreuzkapelle befindet sich das einstige Gebeinhaus, der Karner. Als im 18. Jahrhundert der Friedhof an den Ortsrand verlegt worden war, wurde er zur ovalen Kapelle umgebaut. „Dass der alte Karner unterhalb noch diesen kreisrunden Grundriss hat und diesen Anbau ist sehr ungewöhnlich. Die Apsis an der Ostseite hat uns überrascht, sie ist ein Indiz für eine frühe Datierung“, zeigt3 er auf.

Tag des Denkmals Am Tag des Denkmals, 27. September, haben Besucher die Möglichkeit mit einer Endoskopkamera einen Blick ins Innere des einstigen Beinhauses werfen.

Der Leichnam und die Schädel außerhalb des einstigen Gebeinhauses deuten laut Grebien zudem darauf hin, dass der Friedhof nicht sofort aufgelassen worden ist beziehungsweise die Überreste im Nachhinein dort bestattet wurden. Man habe auch zerscherbte Gebrauchskeramik, wie Krüge und Becher, gefunden.

Rätsel um Steinplatte

Rätsel gibt auch eine alte Steinplatte mit einem Kreuz auf. Was es damit auf sich hat, wissen die Archäologen derzeit noch nicht. Den ursprüngliche Zugang konnten sie ebenfalls nicht finden. Erst später sei einer auf der Nordseite angelegt worden. „Die Kirche wurde um 1170 erwähnt. Die Hypothese ist, dass der Karner auch aus dem 12. Jahrhundert ist. Er könnte aber auch eine Spur älter sein. Es könnte sich hier um eine romanische Rundkirche, die Urkirche oder etwas Römisches handeln“, zeigte Schrettle auf. Mit dem Metalldetektor rückte man daher am Freitag aus, um weitere Gegenstände aus der Vergangenheit zu suchen, die bei der zeitlichen Einschätzung weiterhelfen.

Die Hypothese ist, dass der Karner auch aus dem 12. Jahrhundert ist. Er könnte aber auch eine Spur älter sein. — Bernhard Schrettle , Geschäftsführer von Asist

Was passiert mit den menschlichen Überresten? Laut Grebien werden sie im Funddepot in Retznei gereinigt, dokumentiert und anschließend an die Pfarre Gamlitz wieder zurückgegeben. „Der Leichnam und die Schädel bekommen einen Platz am Friedhof“, sagte Pfarrer Robert Schneeflock.

Mitte nächstes Jahr sollen laut Christian Hofmann die rund 90.000 Euro teuren Renovierungsarbeiten abgeschlossen sein. Der geschäftsführende Vorsitzender des Wirtschaftsrats der Pfarre könnte sich übrigens vorstellen, den Raum auszuräumen, zu beleuchten und seine Geschichte zu erzählen. Das sei allerdings eine kostspielige Angelegenheit und derzeit nur eine Idee.