Neuer Verein: Bergretter aus drei Ländern vernetzen sich

Ein neuer Verein mit Sitz in Villach bringt Bergretter aus Kärnten, Italien und Slowenien zusammen, um gemeinsam zu trainieren und im Ernstfall schneller handeln zu können.

Wer am Karnischen Höhenweg, am Julius-Kugy-Weg oder am Alpe-Adria-Trail unterwegs ist, überschreitet Staatsgrenzen fast nebenbei. Gerät man dort in Bergnot, wird die Grenze plötzlich wieder relevant: Unterschiedliche Leitstellen, Funknetze und Einsatzstrukturen treffen aufeinander. Gleichzeitig müssen die Kärntner Bergretterinnen und Bergretter in der Hauptsaison im Grenzgebiet regelmäßig ausrücken: „Alle paar Wochen haben wir dort Einsätze“, sagt Dieter Imhof (41), Bergretter aus Villach. Er ist seit 2009 bei der Bergrettung aktiv und seit Kurzem Obmann eines Vereins, der die Zusammenarbeit über die Staatsgrenzen hinweg auf eine neue Ebene heben soll.

Die Alpe Adria Mountain Rescue (AAMR) hat ihren Sitz in Villach und vereint derzeit rund 30 Mitglieder aus Österreich, Italien und Slowenien. Auch der Vorstand ist länderübergreifend besetzt: Imhof steht dem Verein als Obmann vor, Kassier ist Stefan Golob von der slowenischen Bergrettung GRS Kranjska Gora, als Schriftführer fungiert Graziano Brocca vom Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico in Friaul-Julisch Venetien.

Zusammenarbeit begann lange vor Vereinsgründung

Zwischen der Kärntner Bergrettung und den Kollegen in Italien und Slowenien bestehen seit Jahren gute Kontakte. Bei einem Treffen am Dreiländereck entstand schließlich die Idee, nicht mehr nur miteinander zu reden, sondern auch gemeinsam zu trainieren, Übungen in allen drei Ländern folgten. Im Frühjahr fiel schließlich die Entscheidung, der Zusammenarbeit mit einem eigenen Verein einen dauerhaften Rahmen zu geben.

Die AAMR ist dabei ausdrücklich keine zusätzliche Bergrettungsorganisation, die selbst zu Einsätzen ausrückt: „Wir sind nicht die Entscheidungsträger“, betont Imhof, „die Verantwortung bleibt bei den jeweiligen Bergrettungsorganisationen der drei Länder.“ Der Verein soll vielmehr Bindeglied und Ideengeber sein, Kontakte bündeln, Sitzungen und Übungen vorbereiten und Projekte anstoßen, erklärt Imhof.

Problem am Mittagskogel wurde gemeinsam gelöst

Was ein solches Netzwerk bewirken kann, zeigt für den Obmann ein Beispiel am Mittagskogel. Auf dessen Westseite mussten die Bergretter im vergangenen Jahr mehrfach zu Einsätzen ausrücken. Eine Ursache waren schlecht erkennbare Markierungen auf slowenischem Staatsgebiet. Über die Kontakte zu den slowenischen Kollegen wurde das Problem an den slowenischen Alpenverein weitergegeben, die Markierungen nachgebessert. Das bemerkenswerte Ergebnis: „Heuer hatten wir dort keinen einzigen Einsatz“, freut sich Imhof.

Bei grenzüberschreitenden Rettungseinsätzen gibt es trotzdem immer noch Hürden. Die Bergretter der drei Länder sind untereinander gut vernetzt und können im Ernstfall auf gemeinsame WhatsApp-Gruppen zurückgreifen. Über die jeweiligen Leitstellen funktioniert eine direkte grenzüberschreitende Kommunikation derzeit allerdings noch nicht durchgehend. Dazu kommen unterschiedliche Funknetze und Einsatzstrukturen. Gerade in einem Gebiet, in dem Wandernde und Bergsteiger selbstverständlich zwischen den drei Ländern unterwegs sind, sieht Imhof hier Verbesserungsbedarf. Ziel sei es, die Koordination so weit zu verbessern, dass vorhandene Einsatzkräfte im Grenzgebiet möglichst rasch und gezielt zusammenarbeiten können.

Mit den italienischen Partnern wird deshalb derzeit gemeinsam mit der LEADER-Region Hermagor ein Interreg-Projekt ausgearbeitet. Dabei soll unter anderem an Lösungen für die grenzüberschreitende Koordination gearbeitet werden. Sprachbarrieren seien dabei vergleichsweise gut zu bewältigen: „In Slowenien haben wir Kollegen, die gut Deutsch oder Italienisch sprechen, die Italiener sprechen auch gut Deutsch und Slowenisch und auch auf der Kärntner Seite haben wir Bergretter mit Italienisch- oder Slowenischkenntnissen und sonst helfen wir uns mit Englisch weiter“, erklärt Imhof.

© KK/Bergrettung Villach Der Villacher Dieter Imhof ist Vereinsobmann

Tödlicher Unfall vertiefte die Verbindung

Aus der fachlichen Zusammenarbeit sind über die Jahre auch persönliche Verbindungen entstanden. Einen besonders einschneidenden Moment erlebten die Bergretter im Sommer 2024. Zwei Bergretter aus den Bezirken Villach und Villach-Land, 29 und 39 Jahre alt, kamen bei einer Klettertour im Saiseratal bei Tarvis ums Leben. Italienische Einsatzkräfte waren damals an der Suche und Bergung der beiden Alpinisten beteiligt.

Imhof erinnert sich vor allem an den Rückhalt in der Zeit danach: „Da kam so viel Unterstützung von den Kollegen aus Slowenien und Italien.“ Das Unglück habe die bereits bestehenden Verbindungen noch einmal auf eine andere, emotionale Ebene gehoben. Aus Kollegen sind Freunde geworden und mittlerweile treffen sich die Bergretterinnen und Bergretter aus den drei Ländern nicht nur bei offiziellen Übungen und Sitzungen, sondern gehen auch privat gemeinsam auf den Berg.