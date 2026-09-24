Die steirische Entsorgungs- und Recyclingfirma Saubermacher kauft 65 Prozent der Anteile an der oberösterreichischen Quabus GmbH, die vor allem auf Kanalsanierungen spezialisiert ist und in Österreich sowie im Ausland je 100 Beschäftigte zählt.

„Die Verbindung unserer Kompetenzen eröffnet unseren beiden Unternehmen neue Möglichkeiten und unseren Kundinnen und Kunden ein noch breiteres Angebot im Bereich Kanalservices“, betont Hans Roth. Der Gründer und Aufsichtsratschef des international tätigen Entsorgungsunternehmens Saubermacher ist hörbar erfreut, dass diese Übernahme nun über die Bühne gegangen ist.

Saubermacher kauft 65 Prozent der Anteile an der Quabus GmbH, einem Spezialisten für Kanalsanierungen, mit Hauptsitz in Steyregg und weiteren Standorten in Wien, Zeltweg und Spittal an der Drau. Das Unternehmen zählt rund 100 Beschäftigte in Österreich. Quabus, 2014 gegründet, bringe „umfassendes Know-how in der grabenlosen Prüfung, Sanierung und Erneuerung von Kanal-, Wasser-, Druck- und Fernwärmeleitungen ein“, wird bei Saubermacher betont. Gemeinden, Versorgern sowie Industrie- und Gewerbekunden könne so ein „breites technisches Leistungsangebot mit zusätzlichen Ressourcen für die Umsetzung von Infrastrukturprojekten“ geboten werden.

Quabus zähle österreichweit zu den „führenden Kanalsanierungsbetrieben“, wird unterstrichen. Bereits zum zehnjährigen Firmenjubiläum konnte man demnach auf mehr als 3000 abgewickelte Aufträge verweisen – mehr als 80 Prozent des Umsatzes entfielen auf kommunale Projektaufträge. Die Übernahme umfasst auch das Auslandsgeschäft mit weiteren rund 100 Beschäftigten. Zuletzt wurden rund 19,5 Millionen Euro im Jahr umgesetzt.

„Starker Partner“

Der Zusammenschluss erfolge in einer Phase, „in der die Erhaltung bestehender Wasser- und Abwasserinfrastruktur zunehmend an Bedeutung gewinnt“. Saubermacher erschließe damit „gezielt den österreichischen Markt sowie das umliegende Ausland im Bereich Kanalservices und setzt einen wichtigen Wachstumsschritt“.

So ergänze Quabus „das bestehende Leistungsportfolio um technologisch anspruchsvolle Leistungen in der grabenlosen Kanal-, Druckrohr- und Wasserleitungssanierung sowie Prüftechnik“. Ansprechpartner, laufende Projekte und vereinbarte Leistungen bleiben unverändert bestehen. Die Gesellschafter Christoph Hofstadler und Martin Kladensky halten weiterhin die restlichen Geschäftsanteile.

„Ich freue mich, mit Saubermacher einen starken Partner an unserer Seite zu haben, der die Weiterentwicklung von Quabus langfristig unterstützt“, so Hofstadler. „Quabus hat sich in den vergangenen Jahren mit viel technischem Know-how und hoher Qualität eine starke Position am Markt erarbeitet. Genau darauf wollen wir gemeinsam aufbauen“, betont Roth.