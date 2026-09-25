Die dritte Generation feiert den 70er im „Feinkost Mild“ in Graz

Jubiläum für ein Unikum in der Grazer Gastro-Szene: Thomas Pagel, der heute „Feinkost Mild“ im Grazer Zentrum führt, feiert am 26. September den runden Geburtstag „mit Gästen, Freunden und Wegbegleitern“.

Die Großeltern des heutigen Betreibers gründeten das „Mild“, das deren drei Töchter später weiterführten

Wir wollen Thomas Pagel inmitten der Vorbereitungen auf die große Feier nicht noch mehr Arbeit aufhalsen – aber ehrlicherweise könnte die Homepage seines Lokals eine Überarbeitung vertragen. Jedenfalls an jener Stelle, an der es heißt: „Seit 60 Jahren gibt es das Mild“. Denn im heurigen Jahr feiert „Feinkost Mild“ in der Grazer Stubenberggasse bereits seinen 70er (wir berichteten), nun gibt es auch einen Termin für die Sause: Am 26. September will Pagel „gemeinsam mit Gästen, Freunden und Wegbegleitern“ feiern.

Im Jahr 1956 tischten Pagels Großeltern das „Mild“ erstmals auf, später wurde es von deren Töchtern Rosi, Edith und Sieglinde (Pagels Mutter) geführt. Heute steht der 45-jährige Enkelsohn der Gründer nicht nur im Impressum, sondern auch im Lokal an vorderster Front – oft mit einem Schmunzeln und lachenden Augen hinter den Brillengläsern. „Wir sind a bissl alternativer für die Innenstadt. Das ist auch wichtig so. Ja, wir sind ein kleines gallisches Dorf“, meinte Pagel vor Jahren im „Sommergespräch“ mit der Kleinen Zeitung.

© Privat 1956 kam Feinkost von der milden Sorte ins Rollen

Bierlokal und Sandwich-Club

Anstelle eines Zaubertranks aber servieren Pagel und sein Team im Mild, das sich heute als „Bierlokal und Sandwich-Club“ versteht, neben traditionellen Schmankerln mit Schweinsbraten, klassischem Roastbeef oder Pulled Pork auch längst vegetarische Kreationen. Und neben Pommes auch Zucchini-Sticks.

© Klz/stefan Pajman Thomas Pagel vor seinem Mild in der Stubenberggasse

Ohne die Menschen, die uns über all die Jahre die Treue gehalten haben, wäre dieses Jubiläum nicht möglich. — Thomas Pagel

Hinter dem Jubiläum stehe aber weit mehr als bloß eine Zahl, so Pagel. „70 Jahre sind vor allem 70 Jahre mit unseren Gästen. Ohne die Menschen, die uns über all die Jahre die Treue gehalten haben, wäre dieses Jubiläum nicht möglich!“ Also will er am 26. September ab 17 Uhr mit Freunden, Gästen und Wegbegleitern feiern. „Bei gutem Essen, Getränken und einem gemeinsamen Anstoßen soll auf die vergangenen 70 Jahre zurückgeblickt und gleichzeitig auf die Zukunft angestoßen werden.“