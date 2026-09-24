Tobias Sablattnigs Selbstironie: „Ich hab‘ wohl einen Testosteronmangel“

KAC-Crack und Derby-Doppeltorschütze Tobias Sablattnig (23) will heuer „richtig angreifen“. Am Freitag wartet auswärts Laibach.

Party? Fehlanzeige. Nach dem 6:1 im Derby gegen Villach gönnte sich Tobias Sablattnig nur eine kurze Freude. „Wir haben es nicht übertrieben“, erzählt der Doppeltorschütze und gelernte Defender. Der 23-Jährige ist gerade ziemlich im Tunnel. Drei Ligaspiele, drei Treffer – für einen Verteidiger eine bemerkenswerte Bilanz. „Wenn du zu Beginn der Saison gleich triffst, geht alles leichter von der Hand. Das darf gern so weitergehen“, grinst der St. Veiter. Auch körperlich fühlt sich der Eigenbauspieler so gut wie selten: „Ich habe mich bei den Fitnesswerten gesteigert und bin spritziger geworden.“ Dass es beim Derby-Sieg nicht nur um die eigene Torproduktion ging, versteht sich für ihn von selbst. „Es ist mit dem 2:0 schnell gegangen, aber Villach hatte trotzdem Chancen. Wir sind nie vom Gas gegangen, am Drücker geblieben und immer stärker geworden.“ Selbst das zwischenzeitliche Durcheinander mit zahlreichen Strafen brachte die Rotjacken nicht aus dem Rhythmus. „Ein 6:1 nimmt man sehr gern mit.“

Am Tag danach standen zwei Alternativen an: Eis oder Kraftkammer? „Ich wollte unbedingt aufs Eis. Es waren auch wieder einige gute Schüsse dabei.“ Der Schuss ist ohnehin eine seiner Waffen – ebenso wie die Puck-Eroberung und sein Kampfgeist. Sablattnig ist einer, der weiß, wo er herkommt. Mit drei Jahren kam er zum KAC, durchlief sämtliche Nachwuchsstationen und schaffte den Sprung in die Kampfmannschaft. Heute spielt er dort, wo er als Kind seine Idole beobachtete. „Wenn ich so zurückblicke, ist es unglaublich. Damals war ich noch selbst Fan und habe mir ‚Hundi‘ und Co. angesehen – und jetzt bin ich längst mittendrin.“

„Will sehen, wie ein Meistertitel-Banner aufgehängt wird“

Ganz fertig ist die Entwicklung aber noch lange nicht. Vor vier Jahren absolvierte der KAC-Crack seine erste komplette Saison bei den Großen. Danach, erzählt er offen, sei es zunächst nicht mehr ganz so schnell vorangegangen. „Ich bin länger auf einem Level gestanden, hatte eher später einen Wachstumsschub.“ Und auch dafür findet der KAC-Crack die passende Portion Selbstironie: „Man merkt am Bartwuchs, dass ich wohl einen Testosteronmangel habe. Oder ist es doch genetisch?“

Verbesserungspotenzial sieht der leidenschaftliche Golfer und Padel-Spieler im Forechecking. „Körperlich kann ich sicher noch einiges rausholen.“ Und manchmal stehe er sich noch selbst im Weg: „Ich bin ab und zu etwas grantig – auch auf mich selbst.“ Was ihn antreibt, ist trotzdem glasklar. „Ich bin bereit, heuer richtig anzugreifen. Ich will sehen, wie ein Meistertitel-Banner aufgehängt wird.“

Bis dahin gilt es, den Fokus zu behalten. Dem SSLK-Absolventen und Medien- und Kommunikationsstudenten ist nämlich bewusst: „Mental reift man ziemlich schnell, knüpft viele Freundschaften und ich habe gelernt, dass ich mich nicht mit Dingen beschäftige, die ich überhaupt nicht beeinflussen kann.“