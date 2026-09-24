So geht es im Verfahren zwischen Land und Winzer Tement weiter

Die Verhandlung um die Schuldfrage nach dem Hangrutsch auf der Südsteirischen Weinstraße 2023 soll fortgesetzt werden. Das sagen die Anwälte des Landes und Tements.

Fortsetzung folgt: In der Schuldfrage um den Hangrutsch auf der Südsteirischen Weinstraße im Jahr 2023 ist noch kein Ende in Sicht. Am 18. Juni fand die zweite Verhandlung am Landesgericht für Zivilrechtssachen in Graz statt.

Wie berichtet will weder das Land noch Winzer Manfred Tement, dem der darunter liegende Weingarten gehört, die Verantwortung für den Erdrutsch und die aufkommenden Kosten für die Sanierung von mehr als 600.000 Euro tragen.

Außergerichtliche Gespräche

Im Gespräch mit Tements Anwältin Anna Gaich – sie ist neben Georg Seebacher von Scherbaum Seebacher Rechtsanwälte ebenfalls mit dem Fall betraut – erklärte sie im Juni, dass Tement nicht der Verursacher, sondern Geschädigter sei. Das Verfahren wurde schließlich ruhend gestellt. Das heißt, dass es bei Gericht für mindestens drei Monate vorübergehend angehalten und nicht weiterbearbeitet wird. Beide Seiten nutzten die Zeit für Gespräche.

© Christa Strobl Anna Gaich von Scherbaum Seebacher Rechtsanwälte vertritt Winzer Manfred Tement

Einigen konnte man sich bis dato allerdings außergerichtlich nicht, wie Arno Lerchbaumer von Lerchbaumer Schlager Rechtsanwälte bestätigt. Er vertritt das Land in der Causa. Nun beantragten beide Parteien die Fortsetzung des Verfahrens – aus rein formellen Gründen, wie die Anwälte erklären.

© Christian Penz Arno Lerchbaumer von Lerchbaumer Schlager Rechtsanwälte vertritt das Land in der Causa

„Auch wenn das Verfahren fortgesetzt wird, gibt es noch immer die Möglichkeit sich zu vergleichen. Es gibt laufend Gespräche“, zeigt Lerchbaumer auf. Über die genauen Inhalte, etwa ob das Land tatsächlich bereits über mögliche Zahlungen gesprochen hat, will er sich mit Hinweis auf das laufende Verfahren nicht äußern. Indes bestätigt Gaich auf Nachfrage, dass diese sehr wohl Thema sind. „Über die Höhe wird noch verhandelt“, berichtet sie.

Wann man sich wieder im Landesgericht für Zivilrechtssachen in Graz treffen wird, ist noch nicht bekannt. Gaich geht davon aus, dass es wahrscheinlich keine Verhandlung vor Jänner nächsten Jahres geben wird.