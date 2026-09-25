Der Grazer Hauptplatz wird am 30. September zum Spielplatz. Zwei Grazer Institutionen feiern gemeinsam mit Jung und Alt 75 Jahre Spielekultur in Graz.

Unter dem Motto „Spielen findet Stadt“ steht am kommenden Mittwoch (30. September) eine Veranstaltung am Grazer Hauptplatz. Ludovico und Fratz Graz laden von 15 bis 18 Uhr zum Spielefest. Dass sich die Institutionen für dieses Fest zusammentun, hat gleich mehrere gute Gründe: Beide haben sich dem Thema Spielen verschrieben, beide feiern heuer einen runden Geburtstag. Ludovico, den Verein zur Förderung der Spielkultur, des Spielens und der Spielpädagogik, gibt es bereits seit 40 Jahren. Fratz Graz steht seit 35 Jahren für spielerische und kreative Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien in der Steiermark, die gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen entwickelt werden.

Offizielle Festakte und große Reden spart man sich am Mittwoch. Das gemeinsame Spielen steht im Mittelpunkt. „Es wird für alle Altersgruppen etwas geben“, unterstreicht Sarah Ulrych, Geschäftsführerin von Ludovico. Brettspiele kann man vor Ort ausprobieren, auf der Kinderbaustelle können Gebäude aus Holzbausteinen in die Höhe wachsen, bekannte Spiele wie „Vier gewinnt“ stehen im Riesenformat zur Verfügung.

© Matthias Rauch Das Ludovico-Team. 13.500 Besucher zählt man jährlich in der Ludothek und bei Veranstaltungen

Brettspiele boomen im digitalen Zeitalter

Dass beide Institutionen, die Geburtstag feiern, in digitalen Zeiten gefragter denn je sind, bestätigen die Menschen dahinter. „Corona hat für einen Boom bei den Brettspielen gesorgt. Und es ist heute so, dass Spielerunden auch für viele junge Menschen eine regelmäßige Freizeitbeschäftigung sind“, unterstreicht Ulrych, die Ludovico und die dazugehörige Ludothek am Karmeliterplatz seit 2017 leitet. 5000 Spiele kann man dort ausleihen, neun Teilzeitkräfte sind mit an Bord. Seit 2012 ist man auch kompetenter Ansprechpartner beim Thema Videospiele. Ergänzend zum jährlichen Spielefestival – das nächste steht in Graz am 21./22. November auf dem Programm – veranstaltet man mit „Button“ auch ein Gaming-Festival, bei dem digitale Spiele im Mittelpunkt stehen. Ob analog oder digital, für Ulrych steht fest: „Man merkt einfach, wie viel Freude gemeinsames Spielen macht, und wir haben auch nach vierzig Jahren viel Lust zu zeigen, wie viel Vielfalt in dem Thema steckt.“

Freiräume für Kinder und Jugendliche

Fratz Graz, mit seinen 35 Jahren das jüngere der beiden „Geburtstagskinder“, wurde von Ernst Muhr mitbegründet, der heute noch Geschäftsführer der Institution ist. Der Verein steht unter anderem hinter den erlebnispädagogischen Aktivitäten auf dem Abenteuerspielplatz Afritschgarten, gestaltet Spielefeste, ist in der offenen Jugendarbeit tätig und führt Beteiligungsprojekte durch, bei denen Kinder und Jugendliche eingebunden sind. Dass auch diese Aspekte des Themas Spielen mehr Aufmerksamkeit als früher brauchen, sieht Muhr und sein 13-köpfiges Team in der täglichen Arbeit. „Seit unseren Anfangsjahren sind viele Orte, die unerschlossen waren, verbaut worden. Wohnungsnahe Spielmöglichkeiten gibt es immer weniger. Kinder brauchen aber Zeit, Raum und Orte, um sich auszutoben“, fordert er. Bei Projekten mit Gemeinden, Wohnbauträgern oder in Spielstraßen versucht Fratz Graz das anzustoßen.