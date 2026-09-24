Die „Wilden Alten“ gastierten zum Alzheimertag in Mooskirchen

Otto Köhlmeier und seine Gruppe „Die wilden Alten“ präsentierten in der Aula der Volksschule ihr aktuelles Programm „ALT SEIN & ALZ HEIM“, ein leichtes Verwirrspiel um die Leiden des Älterwerdens.

Am 21. September verwandelte sich die Aula der Volksschule Mooskirchen in eine Bühne voller Leben, Humor und tiefgründiger Momente. Die Theater- und Kabarettgruppe „Die wilden Alten“ präsentierte unter der Leitung von Otto Köhlmeier ihr aktuelles Programm „ALT SEIN & ALZ HEIM“ – ein leichtes Verwirrspiel um die Leiden des Älterwerdens.

Rund 40 interessierte Besucherinnen und Besucher folgten der Einladung zu diesem besonderen Abend, der im Rahmen der Kooperation der „Gesunden Gemeinde Mooskirchen“ stattfand. Das Publikum erlebte eine meisterhafte Mischung aus Theater, Satire und humorvoller Gesellschaftskritik. Die Akteurinnen und Akteure – allesamt Menschen im Ruhestand, die „keine Ruhe geben“ – zeigten eindrucksvoll, dass man den Herausforderungen des Alters und des Alttags mit Alzheimer durchaus mit einem Augenzwinkern und einer Portion Humor begegnen kann.

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„Während der einstündigen Aufführung floss so viel positive Energie durch den Raum. Für die Anwesenden nahm der oft so schwere Blick auf das Altern an diesem Abend eine schöne, hoffnungsvolle Wende: Es wurde spürbar, dass das Altsein keine reine Krankheit sein muss. Man kann auch im Alter Lebensfreude versprühen und dem Schicksal mutig ,ein Haxel stellen‘, resümierte Karoline Riedler vom Gesundheits- und Sozialkreis.

Sie bedankte sich bei Otto Köhlmeier und seinen „Wilden Alten“ für einen fulminanten, kreativen und berührenden Einsatz zur „Rettung der Welt“ – oder zumindest für einen unvergesslichen Abend, der den Zuschauern noch lange ein Lächeln ins Gesicht zaubern wird.