Asbest-Verdacht bei Schulen: Auch oststeirische Orte betroffen

Greenpeace meldet mögliche Funde von Asbest auf dem Areal von Schulen, auch Grafendorf und Fürstenfeld sind darunter. Bürgermeister wollen Hinweisen nachgehen.

Vor wenigen Monaten wurde auch auf Straßen in Wien Asbest gefunden. Nun gibt es neuerliche Meldungen von Verdachtsfällen im Burgenland, in der Steiermark und in Niederösterreich

Seit Jahresbeginn sorgen Meldungen von Asbestfunden und verdächtigem Material im Burgenland und in der angrenzenden Oststeiermark immer wieder für Verunsicherung. Nun könnten auch Schulen, Kindergärten und deren unmittelbares Umfeld betroffen sein, wie die Umweltschutzorganisation Greenpeace informiert. Unter den Verdachtsfällen befinden sich mit Grafendorf und Fürstenfeld auch zwei Schulstandorte im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld.

Wie berichtet, wurden Anfang Jänner vier Steinbrüche im Bezirk Oberwart und Oberpullendorf aufgrund von hoher Asbestbelastung behördlich gesperrt. Das seit 1990 verbotene Material, das im Bauwesen verwendet worden war, verursacht Lungenerkrankungen wie beispielsweise Krebs. Bislang gab es im Bezirk bereits nachgewiesene Funde in Neudau und Hartberg.

© KLZ / Daniela Buchegger Der Asphalt auf einem Parkplatz neben der Volksschule Grafendorf soll charakteristische Kennzeichen für Asbest-Minerale – grüne Färbung und weiß-graue Einschlüsse – aufweisen

Bei den jetzigen Meldungen handle es sich um Verdachtsfälle, wie Greenpeace-Sprecher Stefan Stadler bestätigt. Neben den zwei Schulen in der Steiermark seien 19 Bildungseinrichtungen im Burgenland und eine in Niederösterreich betroffen. Die Hinweise dazu stammen aus der Bevölkerung, so Greenpeace, das seit Juli dazu aufruft, entsprechende Beobachtungen zu melden.

Parkplatz und Dekosteine betroffen

In Grafendorf soll der Asphalt auf einem Parkplatz neben der Volksschule charakteristische Kennzeichen für Asbest-Minerale – grüne Färbung und weiß-graue Einschlüsse – aufweisen, so der Verdacht. Bürgermeister Peter Domweber hört davon zum ersten Mal, nimmt die Meldung jedoch sehr ernst: „Wir werden das sofort angehen und überprüfen.“

Da das Areal vor knapp 20 Jahren gebaut worden ist, könne er aus dem Stand nicht sagen, ob Material aus den betroffenen Steinbrüchen verwendet worden sei. Das werde man sich anschauen, so Domweber.

© Magret Bernschütz Peter Domweber, Bürgermeister von Grafendorf

Auch in Fürstenfeld hörte man aus den Medien zum ersten Mal von dem Verdacht, so Bürgermeister Franz Jost. Betroffen seien hier Dekosteine vor der HTL Fürstenfeld, die eine faserige Struktur und Kennzeichen von asbesthaltigem Gestein aufweisen würden. „Wenn das so ist, werden wir uns das selbstverständlich anschauen und überprüfen“, sagt Jost.

© Stadtgemeinde Fürstenfeld Franz Jost, Bürgermeister von Fürstenfeld

Im Burgenland sind unter anderem in Oberwart der Parkplatz und angrenzende Straßen beim Schulcampus sowie ein großer Schotterparkplatz gegenüber der Kinderkrippe und Asphalt vor dem Gebäude unter den Verdachtsfällen.

Innenräume testen

Greenpeace sieht nun jedenfalls auch das Bildungsministerium und die jeweiligen Landesschulbehörden gefordert, damit die Verdachtsfälle schnellstmöglich überprüft werden. Auch Innenräume müsse man testen, um eine mögliche Belastung für Kinder und Jugendlichen zu minimieren, so Stadler.

Vom Land Burgenland und der Bildungsdirektion hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme, dass jede Meldung zu einer möglichen Asbestbelastung ernst genommen werde. Sicherheit und Gesundheit hätten „höchste Priorität, allen voran, wenn es um Kinder und Jugendliche geht“. Die Bildungsdirektion werde die Schulerhalter über die Meldungen informieren.