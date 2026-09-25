Wassermangel macht die herbstliche Beschneiung auf den Skibergen zur Herausforderung. Die Planai-Bahnen haben ihre Systeme über den Sommer massiv ausgebaut.

Für die meisten ist der Winter noch fern, in Schladming hingegen laufen die Vorbereitungen für die neue Skisaison auf Hochtouren. Schneekanonen werden mit dem Hubschrauber auf ihre Plätze geflogen, Mitte bis Ende Oktober will man – je nach Wetterlage – mit der Beschneiung beginnen. Ein heikles Thema, besonders nach dem heurigen Hitzesommer und der großen Trockenheit, die das ganze Land vor Herausforderungen stellt.

800.000 Kubikmeter Wasser aus 500 Beschneiungsgeräten braucht es, um die rund 32 Pistenkilometer des Hauptskiberges Planai zu beschneien, erklärt Planai-Chef Peter Weichbold. Eine ordentliche Menge, die man in der Vergangenheit problemlos zur Verfügung hatte. „Vor zehn Jahren hatten wir eine Philosophie: Es gibt die Enns mit viel Wasser, das wir nutzen dürfen und kleine Speicherteiche am Berg.“ Das hat sich nun rapide geändert: „Durch den Klimawandel führt die Enns wenig Wasser. Voriges Jahr war es sehr knapp, dass wir für die Beschneiung überhaupt genügend zusammengebracht haben.“

21 Tage dauert die Befüllung

Dieses „blaue Auge“, mit dem die Planai-Bahnen laut Weichbold 2025 davongekommen waren, ist einer der Gründe, um diese Philosophie zu ändern. Die größte Maßnahme: Der Ausbau des „Beschneiungsherzstückes“ der Planai, des Bruckmoos-Speicherteichs. Sein Fassungsvermögen hat sich fast verdreifacht, von 80.000 auf 200.000 Kubikmeter. Er wird damit zum größten Speicherteich der Steiermark. Nächste Woche heißt es offiziell „Wasser marsch“.

Speicherteich Bruckmoos in Zahlen - Baubeginn April/Mai 2026

- 120.000 m³ Aushubmaterial (für den Bau der Dammkrone bzw. Pistenadaptierungen wiederverwendet)

- 32.000 m² Folie

- 25.000 m² Wasserfläche

- 200.000 m³ Wasservolumen (vorher 80.000 m³)

21 Tage dauert die Befüllung dann, wenn das Wasser „24 Stunden lang“ läuft. Entnommen wird es aus der Enns, aber auch dem Gföhlbach im Tal zwischen Planai und Hauser Kaibling. Mit dieser Investition wolle man "unabhängig von kritischen Zeiten sein. Wir speichern Wasser ein, wenn viel davon vorhanden ist. Damit ist es zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort“, erklärt der Planai-Chef weiter.

1 / 2 Vergangene Woche wurden Interessierte zu einem Blick hinter die Kulissen der Baustelle geladen © Planai / Birgit Walcher

Wasserentnahme wird „genau überwacht“

300.000 Kubikmeter Wasser braucht es für die Grundbeschneiung von 30 bis 40 Zentimetern, die nun im Herbst vorgenommen werden muss. Diese seien jetzt im Zusammenspiel mit den drei kleineren Speicherteichen auf der Planai gesichert. „Bei optimalen Verhältnissen schaffen wir die Grundbeschneiung in 72 Stunden“, weiß Weichbold. Auch eine Auswirkung des Klimawandels: „Wir müssen nun auch im oberen Bereich beschneien, das war früher nicht notwendig.“

Neueste Daten zur Beschneiung Das Tiroler Beschneiungsanlagen-Unternehmen „TechnoAlpin“ veröffentlichte vor kurzem eine erstmals durchgeführte Auswertung. Dabei wurden anonymisierte Betriebsdaten von 13.129 Schneeerzeugern in 112 österreichischen Skigebieten betrachtet. In der Wintersaison 2025/26 waren diese Anlagen durchschnittlich 169 Stunden im Einsatz. 40 Prozent der hergestellten Schneemenge entfielen auf nur sechs Tage im November – jenes Zeitfenster, in dem die Grundbeschneiung für die Saison aufgebaut wurde.

In der Enns haben die Planai-Bahnen für ihre Skiberge Planai und Hochwurzen vier Entnahmestellen, wie viel dort hinausgepumpt wird, unterliegt strengen Vorgaben des Landes. „Wer auch immer glaubt, dass wir die Enns ausleeren – das stimmt nicht“, betont der Planai-Chef. Es sei eine „marginale Entnahme“, die „bis auf den Millimeter genau“ überwacht wird. Konkret 840.000 Kubikmeter Wasser dürfen die Planai-Bahnen laut Wasserbuch des Landes jährlich aus der Enns entnehmen. Bei der am Fluss davorliegenden Reiteralm sind es 1,5 Millionen Kubikmeter und beim Hauser Kaibling 600.000 Kubikmeter.

© Martin Huber Peter Weichbold, Geschäftsführer Planai-Hochwurzen-Bahnen

Strenges Wassermanagement

Außerdem gibt es weitere Entnahmestellen, wie den Preuneggbach, der ab heuer Reiteralm und Hochwurzen zusätzlich versorgt. Was Weichbold wichtig ist, zu betonen: „Wenn wir einen größeren Teich bauen, heißt das nicht, dass wir mehr beschneien, sondern, dass wir schneller sein können.“ Man führe zudem ein „strenges Wassermanagement. Wir wissen ganz genau, wie viel Kubikmeter Wasser wir pro Piste brauchen. Wir pritscheln damit sicher nicht herum.“

Wir führen ein strenges Wassermanagement. Wir wissen ganz genau, wie viel Kubikmeter Wasser wir pro Piste brauchen. Wir pritscheln damit sicher nicht herum. — Peter Weichbold , Geschäftsführer Planai-Hochwurzen-Bahnen

Außerdem sei das Wasser nicht verschwunden, sondern werde im Schnee gespeichert. „Natürlich verdunstet ein bisschen etwas, aber das meiste kommt wieder zurück in den Kreislauf.“ Welche Zukunftsszenarien gibt es bei den Planai-Bahnen nach so einem extrem trockenen Sommer wie heuer? „Das war schon ein Ausnahmesommer. Wir gehen nicht davon aus, dass das jedes Jahr passiert.“ Klar sei auch: „Die ganze Region lebt vom Tourismus. Es gibt gewisse Herausforderungen, damit wir das Produkt Skifahren zur Verfügung stellen können. Die Eingriffe in die Natur sind aber nicht so groß, wie das immer dargestellt wird“, schließt der Planai-Chef.