5,9 Millionen Euro: Lilihill-Gruppe legt nächste Millionenpleite hin

Erneut wurde ein Insolvenzverfahren über ein Unternehmen der Lilihill-Gruppe eröffnet. Doch die „Lilihill Capital Group GmbH“ strebt ein Sanierungsverfahren an.

Franz Peter Orasch muss sich mit der nächsten Insolvenz beschäftigen. Am Mittwoch, dem 23. September, wurde am Handelsgericht Wien ein Verfahren über seine Lilihill Capital Group GmbH mit Sitz in der Bundeshauptstadt eröffnet. Forderungen in Höhe von 5,9 Millionen Euro stehen zu Buche, 13 Gläubiger sind betroffen, gibt der Kreditschutzverband AKV bekannt.

Das Unternehmen fungiert als Holding-, Beteiligungs- und Steuerungsgesellschaft der Lilihill-Gruppe und ist mit der Verwaltung, Koordination, Finanzierung, Sicherung und Verwertung von Beteiligungen, Projektgesellschaften sowie sonstigen Vermögenswerten befasst. Die Insolvenz führt das Unternehmen auf eine „temporäre Liquiditäts- und Haftungssituation“ zurück. Verzögerungen bei Mittelzuflüssen, Bürgschaftshaftungen, steuerliche Belastungen sowie exekutiv geltend gemachte Forderungen seien die wesentlichen Ursachen.

Quote von 100 Prozent angestrebt

Das soll jedoch nicht das Ende der Lilihill Capital Group GmbH sein. Das Unternehmen strebt die Fortführung an und legt dafür einen Sanierungsplan vor. Vorgesehen ist eine Quote von 100 Prozent, zahlbar in zwei Raten, wobei 35 Prozent binnen 90 Tagen und weitere 65 Prozent binnen weiteren 90 Tagen ab rechtskräftiger Bestätigung des Sanierungsplans geleistet werden sollen. „Die Realisierbarkeit des Sanierungsplans wird vom Alpenländischen Kreditorenverband nunmehr eingehend geprüft“, gibt der AKV bekannt. Arno Maschke fungiert als Masseverwalter.

Trotzdem bröckelt das Lilihill-Imperium, mit dem Orasch einst nicht nur am Klagenfurter Flughafen mitmischte. Am 15. September wurde über die Domäne Lilienberg ein Konkursverfahren eröffnet. Der Winzerbetrieb und das Restaurant waren das erste Projekt, das Orasch mit Frau Mirjam in Kärnten startete. Dort belaufen sich die Verbindlichkeiten auf mindestens vier Millionen Euro.

Bereits im August wurde über den von Oraschs Frau geführten Privatkindergarten „Dragonfly“ ein Konkursverfahren eröffnet, ebenfalls vor wenigen Tagen folgte die Lilihill Financial Services GmbH, die ihren Sitz in Wien hatte.