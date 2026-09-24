Pop-Sänger aus Liezen erforscht seine philippinischen Wurzeln

In seiner neuen Single „Mabuhay“ geht der ehemalige „Voice of Germany“-Teilnehmer Johannes Holzinger alias Jo Nara der Frage nach, wie viel Filipino in ihm steckt.

Im Vorjahr startete Johannes Holzinger seine Solokarriere. Unter dem Künstlernamen Jo Nara hat er seitdem bereits mehrere Songs veröffentlicht, zuletzt im Juni „Flugangst“. Am Freitag erscheint mit „Mabuhay“ eine weitere Single des gebürtigen Liezeners. Darin beschäftigt sich der Halbfilipino, der vielen von seiner Teilnahme bei der Casting-Show „The Voice of Germany“ bekannt ist, mit seinen südostasiatischen Wurzeln.

Einsprachig in Österreich aufgewachsen, schien diese Herkunft lange Zeit weit weg. Mit den Jahren fragte sich Holzinger aber immer öfter, wie viel Filipino eigentlich in ihm steckt. Seine Identitätssuche führte ihn von der heimischen Linde zum philippinischen Narra-Baum, von dem sich auch sein Künstlername ableitet.

„Willkommen“

„Mabuhay“ bedeutet so viel wie „Willkommen“ und spiegelt die Herzlichkeit und Gastfreundschaft der Philippinen wider. Die Erkenntnis des Songs: Identität und Kultur sind viel mehr als nur Sprache. Als erste Veröffentlichung nach dem Sommer markiert der Track den Auftakt zu einer Reihe persönlicher Releases in den kommenden Monaten.