In einem von der ÖVP eingeholten Rechtsgutachten werden Bürgermeisterin Kahr Amtsmissbrauch und Untreue bei „Wohnen Graz“ vorgeworfen. Sie bringt das Papier nun zur Staatsanwaltschaft.

Die finanzielle Lage des städtischen Eigenbetriebs „Wohnen Graz“ ist heute im Gemeinderat zentrales Thema. ÖVP-Gemeinderat Markus Huber bringt einen Dringlichen Antrag ein, in dem er ein Sanierungskonzept für den chronisch defizitären Betrieb einfordert. Das ist längst gemeinsam mit der Finanzdirektion im Entstehen, kontert man bei Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ), die für „Wohnen Graz“ zuständig ist.

Schon im Vorfeld sorgte aber ein anderer Vorstoß des ÖVP-Politikers hinter den Kulissen für gehörig Wirbel. Huber hat am Montag ein „Rechtsgutachten“ an einen großen Verteiler bis hin zur Gemeindeaufsicht verschickt, das er bei einem Grazer Wirtschaftsanwalt eingeholt hat. Dieser tritt allerdings nirgends namentlich auf, kommt aber zum Schluss: Es liege der Tatverdacht der Untreue und des Amtsmissbrauchs gegen Bürgermeisterin Kahr vor. Huber betonte medial, bewusst auf eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft zu verzichten, es gehe um die Sache.

© Stefan Pajman ÖVP-Gemeinderat Markus Huber erhebt Vorwürfe gegen Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ)

Magistratsdirektor hält „Rechtsgutachten“ für „komplett unschlüssig“

Das mit der Staatsanwaltschaft holt nun aber Kahr selbst nach. Gemeinsam mit Magistratsdirektor Martin Haidvogl hat sie das „Rechtsgutachten“ studiert – und schickt es, versehen mit einer rechtlichen Stellungnahme der Rathausjuristen, an die Staatsanwaltschaft, um die „inkriminierten Handlungen zu prüfen“. Haidvogl selbst zeigt sich im Gespräch mit der Kleinen Zeitung „verwundert“, das Schreiben sei „komplett unschlüssig“ und enthalte Rechtstermini, „die ich in meiner langen Zeit als Jurist noch nie gehört habe“.

Zu den Untreue- und Amtsmissbrauchsvorwürfen kommen der Anwalt und die ÖVP unter anderem deswegen, weil der Eigenbetrieb „Wohnen Graz“ laut Satzung „nach kaufmännischen Grundsätzen“ zu führen ist. Durch die „unterlassenen Mietzinsvalorisierungen“, die zu Einnahmenverlusten geführt haben, sei beispielsweise dagegen verstoßen worden.

Dass das strafrechtliche Konsequenzen haben soll, überzeugt auch andere Empfänger des „Rechtsgutachtens“ wenig. Diese wundern sich ebenfalls, dass der Anwalt des Gutachtens nicht namentlich auftritt und nicht hinter dem steht, was er verfasst hat – sie selbst wollen allerdings auch nicht öffentlich zitiert werden. Wie auch besagter Anwalt, der zu einem inhaltlichen Gespräch mit der Kleinen Zeitung nur bereit war, wenn er nicht genannt wird, weil er das stets so halte.