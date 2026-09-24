Kein Grund für einen „Hangover“: ÖFB-Neustart mit hoher Energie

Das Nationalteam bestreitet gegen Israel das erste Länderspiel nach der WM. Welche kaderinternen Herausforderer können sich in Szene setzen?

Im Prinzip lässt sich Ralf Rangnicks erster Kader nach der Weltmeisterschaft relativ gut in die zwei Teile unterteilen. Gruppe eins hat im Nationalteam schon einiges erlebt und zählte in der Vergangenheit bereits zum Stamm oder zumindest zum erweiterten. Konkret handelt es sich um Alexander Schlager, Stefan Posch, Philipp Lienhart, Kevin Danso, Marco Friedl, Maximilian Wöber, Phillipp Mwene, Alexander Prass, Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Romano Schmid, Patrick Wimmer, Sasa Kalajdzic und Michael Gregoritsch, der beim Nations-League-Auftakt in Linz gegen Israel (20.45 Uhr, ORF1 live) Österreich erstmals als Kapitän auf das Feld führen wird. Auch Paul Wanner ist trotz seiner erst 20 Jahre nach zwei Startelf-Einsätzen bei der WM vermutlich schon zu dieser Gruppe zu zählen.

Geht es nach der personellen Papierform, wäre es keine Überraschung, wenn Teamchef Ralf Rangnick die Startelf zum größten Teil aus dem Lager der Gestandenen bilden würde, von denen auch in Abwesenheit diverser Leistungsträger der jüngeren Vergangenheit noch genügend Kräfte übrig sind. Und dann gibt es die Gruppe der Herausforderer. Konkret sind das Florian Wiegele, Lukas Jungwirth, Christian Zawieschitzky, Nikolas Veratschnig, David Affengruber, Felix Bacher, Sascha Horvath, Carney Chukwuemeka, Vasilije Markovic, Marco Grüll, Christoph Lang und Junior Adamu.

Mit vier zu absolvierenden Länderspielen ist dieser Lehrgang ein außergewöhnlich langer, weswegen es auch für das Trainerteam schwierig ist, ein Match isoliert von den anderen zu betrachten. Fest steht jedoch jetzt schon, dass es eine spannende Frage wird, wer von den Herausforderern in diesen zwei intensiven ÖFB-Wochen Boden gut machen kann. Als gutes Beispiel dient das Tor. Gegen Israel wird weiterhin Alexander Schlager die Nummer eins sein, doch darüber hinaus will Rangnick sich nicht festlegen und ruft den Konkurrenzkampf neu aus. „Es gilt das Leistungsprinzip, jeder muss sich zeigen“, verdeutlicht der 68-Jährige und lobt im selben Atemzug, wie sich Wiegele, sowie die Youngster Jungwirth und Zawieschitzky präsentieren.

Neu gemischt sind die personellen Karten vielleicht nicht, aber es wäre nicht verwunderlich, wenn sich Spieler, die sich bisher hintenanstellen mussten, nun verbesserte Chancen ausrechnen. Rangnick gefällt jedenfalls die Energie im Training, die ihn optimistisch stimmt, dass die ÖFB-Elf diesmal besser über den ersten Lehrgang nach einem Großereignis kommt als vor zwei Jahren nach der EM gegen Slowenien (1:1) und Norwegen (1:2): „Für einen Hangover gibt es keinen Grund.“

Gegen Israel wolle er jene Spieler von Beginn an nominieren, die in den bisherigen Trainings „den besten, dynamischsten, frischesten und athletischsten Eindruck“ hinterlassen hätten. Klarer Auftrag: Das Match mit Hochenergiefußball zu bestreiten, zu gewinnen und das im Idealfall mit einer ansprechenden Leistung. Dafür prägte Rangnick unlängst den Begriff „scheppern“. Das neue Linzer Stadion hat sich dabei als guter Boden für das Nationalteam erwiesen. Die Bilanz in der Raiffeisen Arena ist mit fünf Siegen und einem Remis überaus positiv.