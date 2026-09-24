Ein Rausschmiss mit ungeahnten Folgen

Der tägliche Morgenpost-Kommentar aus der Redaktion. Heute: Wie Donald Trump es schaffte, dass US-Medien das Weiße Haus boykottierten.

Medienleute mag er nicht. Gewisse schon gar nicht. „Klappe, Schweinchen!“, fuhr er die Bloomberg-Korrespondentin Catherine Lucey an, als die ihm eine Frage zu Jeffrey Epstein stellte. „Lass mich in Ruhe“, verlangte er von Fox News-Reporterin Jacqui Heinrich. NBC-Journalistin Yamiche Alcindor nannte er „zweitklassig“, Katie Rogers von der New York Times verunglimpfte er als „drittklassig“ und „hässlich“, Nancy Cordes von NBC nannte er „dämlich“, Kaitlan Collins von CNN „dumm und fies“. Rachel Scott von ABC ist für ihn „eine Horrorshow“ und „eine der schlechtesten Reporterinnen“. Und das sind nur ein paar seiner Anwürfe aus den letzten Monaten.

Falls es Ihnen an diesen Beispielen noch nicht aufgefallen ist: US-Präsident Donald Trump beschimpft vorzugsweise Frauen. Kritische Fragen oder politische Auffassungsunterschiede sind dabei meist der Auslöser persönlicher Angriffe auf die Intelligenz, das Aussehen, den Charakter oder das Auftreten der Reporterinnen.

Das scheint ihm Spaß zu machen – wie überhaupt Attacken auf Journalisten und Medien, deren Berichterstattung ihm missfällt. Die Nachrichtenagentur Associated Press schmiss er aus Veranstaltungen, weil diese seinen frisch dekretierten „Gulf of America“ weiterhin „Golf von Mexiko“ nannte, Medienunternehmen wie die „New York Times“, den britischen Sender BBC und die US-Sender CBS und ABC bombardierte er mit Millionenklagen: Einschüchterungsversuche, die letztlich auf die Pressefreiheit zielen.

Darum geht es wohl auch im jüngsten Medienkonflikt des US-Präsidenten. Diesmal aber scheint er den Bogen überspannt zu haben: Quer über das politische Spektrum hinweg haben die US-Sender ABC, CBS, NBC und ja, auch die sonst verlässlich Trump-treuen Fox News in einer gemeinsamen Protestaktion die Berichterstattung über das Weiße Haus eingestellt.

Anlass war der Rausschmiss der Sender CNN und MS-NOW sowie des Nachrichtenportals Politico aus dem sogenannten Pressepool des Weißen Hauses: jenem überschaubaren Reporterkontingent, das mit Direktzugang bis ins Oval Office über die Ereignisse im Machtzentrum der USA berichtet. Nicht „embedded“; sondern unabhängig – und oft entsprechend kritisch. Trump, der Kritik schlecht verträgt und den klassischen Medien gegenüber seit jeher bei jeder sich bietenden Gelegenheit Feindseligkeit bekundet, hatte den drei Medienunternehmen, die er konsequent und stets in Großbuchstaben als „FAKE NEWS“ diffamiert, plötzlich den Zugang zum Weißen Haus entzogen. Unabhängige Berichterstattung als Absicherung der Demokratie? Nicht mit Trump.

Allerdings hatte diese Übertretung jeglicher demokratischer Spielregeln entsprechende Konsequenzen: Die betroffenen Medienunternehmen zogen gegen ihren Rauswurf und die Einschränkung der Berichterstattung vor Gericht. Begründung: Der Akt verstößt gegen die US-Verfassung und das Recht auf Presse- und

Meinungsfreiheit. Darüber hinaus solidarisierten sich in einem bisher einzigartigen Zusammenschluss auch nicht betroffene Medien mit den Verbannten, stellten die Produktion von Fernsehbeiträgen ein bzw. druckten keine aktuellen Bilder und Berichte aus dem Weißen Haus. Dieses sendete daraufhin eigene Live-Bilder von Trumps Terminen auf dem Gelände – unter anderem von der Inbetriebnahme eines neuen Hubschrauberlandeplatzes durch den Präsidenten. Dessen offizielle Worte waren im Video dank Hubschrauberlärm aber völlig unverständlich, wie etwa „USA Today“ mit kaum verhohlener Häme berichtete.



Darüber lässt sich‘s zwar gut amüsieren, aber die Lage ist ernst, denn mittlerweile hat Trump auch Timothy Kelly, den für die Beschwerde von CNN & Co. zuständigen Richter, im Visier: Der sei „kein besonders fairer Richter“, ließ er vor der ersten Verhandlung ausrichten. Derweil versuchen seine Anwälte bereits die Rechtslage umzudeuten: Der Pressezugang zum Weißen Haus sei „ein Privileg und kein Recht“, argumentieren sie. Und: CNN, MS-NOW und Politico hätten durch die Veröffentlichung vertraulicher Informationen die nationale Sicherheit verletzt und seien deswegen aus dem Pressepool entfernt worden.

Medien als Sicherheitsrisiko: Diese Codierung hätten einst sicher auch schon US-Präsidenten wie Richard Nixon (Watergate-Skandal), Ronald Reagan (Iran-Contra-Affäre) oder Bill Clinton (Machtmissbrauch und sexueller Übergriff) gerne vorgenommen. Trump ist der erste, der die Medien derart direkt angreift. Umso bedeutsamer ist es, dass sie mit Nachdruck und in seltener solidarischer Einigkeit dagegen halten.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, genießen Sie die Pressefreiheit und Good News!

Herzlich,

Ute Baumhackl