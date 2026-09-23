Laurena (7) wartet auf Schulbesuch: Landesgesetz bleibt Hürde

Landtagssitzung brachte keine Lösung für die geistig und körperlich beeinträchtige Laurena (7) aus dem Bezirk Murau. Für die Familie bleibt ein Treffen mit Landesrat Stefan Hermann als Hoffnungsschimmer.

Laurena braucht für ihren Schulbesuch unbedingt eine Schulassistenz. Doch die Landesgrenze zwischen der Steiermark und Salzburg ist eine schier unüberwindbare Hürde

Der Donnerstag wird für Birgit und Martin Feuchter aus Stadl an der Mur im Bezirk Murau zu einem Tag der Hoffnung. Wie berichtet, ist ihre siebenjährige Tochter Laurena geistig und körperlich beeinträchtigt – die Folge einer seit ihrer Geburt bestehenden genetischen Erkrankung.

Landesgrenze als Hürde

Sie sollte seit Schulbeginn die Sonderschule Tamsweg besuchen, ist aber noch immer zuhause. Das Problem: Das rund 20 Kilometer entfernte Tamsweg liegt im Bundesland Salzburg, Stadl an der Mur in der Steiermark: Ein Landesgesetz erweist sich als hohe bürokratische Hürde, sodass ein Schulbesuch in Tamsweg unmöglich erscheint (wir berichteten). Laurena bräuchte unbedingt eine Schulassistenz, die das Land Steiermark jedoch laut Gesetz nur innerhalb der steirischen Grenzen finanzieren darf. Nicht einmal eine private Finanzierung der Assistenz wäre aus gesetzlichen Gründen möglich.

© KLZ / Sarah Ruckhofer Laurena mit Schwester Hannah und ihren Eltern Martin und Birgit Feuchter

Land Steiermark und Bildungsdirektion haben zwar nach Lösungen gesucht, die für Laurena und ihre Familie aber nicht praktikabel sind. Am Donnerstag kommt es in Graz zu einem persönlichen Gespräch mit dem zuständigen Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ). „Wir hoffen inständig, dass bei diesem Termin ein Lösungsweg gefunden werden kann“, so Laurenas Vater Martin Feuchter auf Anfrage der Kleinen Zeitung. Auch Bürgermeister Johannes Rauter (ÖVP) kommt mit nach Graz.

Anfrage im Landtag

Der Fall beschäftigt die Landespolitik. Wie berichtet, haben SPÖ, Grüne und Neos eine rasche Lösung gefordert. Bei der Landtagssitzung am Dienstag haben die Neos Fragen an Landesrat Hermann gestellt. Er berichtete, dass es zwei weitere ähnlich gelagerte Fälle in der Steiermark gebe. Anträge auf Schulassistenz seien jedoch von keiner der betroffenen Familien gestellt worden. Dazu Neos-Klubobmann Niko Swatek: „Man kann den Eltern nicht die Schuld dafür zuschieben, dass das System keine Lösung vorsieht.“ Betroffene Eltern dürften „kein Jus-Studium“ brauchen, um sich zurechtzufinden.

Keine Gesetzesänderung

Landesrat Stefan Hermann sagte in seiner Beantwortung der Neos-Anfrage, das Schulassistenzgesetz biete keine Grundlage, um die Kosten für eine Schulassistenz in einem anderen Bundesland zu übernehmen. Eine Änderung dieses Gesetzes sei nicht vorgesehen. Es gelte, Ergebnisse der Bildungs-Reformpartnerschaft des Bundes abzuwarten. „Darauf können die betroffenen Familien nicht warten“, fordert Swatek eine rasche Lösung. Ein Antrag auf eine kurzfristige Absicherung der betroffenen Kinder und eine Anpassung des Gesetzes wurde von FPÖ und ÖVP abgelehnt.