Auf diesen Fund darf man stolz sein: Leopold Boden aus Mettersdorf am Saßbach fand im Koralmgebiet einen Steinpilz, der satte 1,7 Kilo wog. Gegessen hat er den Riesen allerdings nicht.

So einen Steinpilz findet man nicht alle Tage: Stolze 1,7 Kilogramm brachte dieses Prachtexemplar auf die Waage, das Leopold Boden aus Zehensdorf (Marktgemeinde Mettersdorf am Saßbach) Anfang September im Koralmgebiet gesammelt hat. „So einen großen und schweren Steinpilz habe ich wirklich noch nie gefunden", freut sich Boden.

Größere Schwammerl seien ihm zwar schon untergekommen, aber dieser Pilz sei eine Klasse für sich gewesen. „Da sieht man erst, wie groß so ein Pilz werden kann", schwärmt der 76-Jährige.

Außergewöhnlich selten

Wie besonders der Fund ist, betont auch der geprüfte Österreichische Pilzberater Jürgen Neuhold: „Ein Steinpilz, der mehr als ein Kilogramm wiegt, ist etwas Außergewöhnliches. Das passiert sehr selten.“ So wiegen kleine Exemplare häufig 50 bis 100 Gramm, mittelgroße etwa 150 bis 300 Gramm.

Ein Steinpilz, der mehr als ein Kilogramm wiegt, ist etwas Außergewöhnliches. — Jürgen Neuhold , Österreichischer Pilzberater

Mit mehr als eineinhalb Kilo kratzte Bodens prächtiger Fund auch am täglichen Sammellimit – zwei Kilogramm – , das in Österreich pro Person gilt. Ob es sich da auszahlt, einen großen Pilz überhaupt mitzunehmen? „Ja, große Steinpilze kann man ruhig mitnehmen, vorausgesetzt, sie sind fest und in gutem Zustand. Ist der Schwamm bereits dunkelgrün und der Pilz sichtbar überreif, sollte man den Pilz aber zum Aussporen im Wald lassen“, meint Neuhold. Sommersteinpilze oder Herrenpilze, wie jener von Boden, finde man laut Neuhold bevorzugt in Buchenwäldern.

© Kk Jürgen Neuhold, geprüfter Österreichischer Pilzberater und Mitglied der Arbeitsgemeinschaft für heimische Pilze (Universalmuseum Joanneum)

20 Jahre auf Schwammerljagd

Seit mehr als 20 Jahren macht sich Boden einmal im Jahr auf den Weg, um seine gut gehüteten Schwammerlplätze auf der Hebalm oder der Weinebene zu streifen. Alleine ist er dabei freilich nie, ist die Jagd nach den besten Speisepilzen doch in Gesellschaft am schönsten: „Meine Frau Marianne und meine Töchter kommen immer mit und sind auch heuer dabei gewesen.“

Drei Stunden war die Familie dieses Jahr unterwegs und hielt die Augen neben Steinpilzen auch nach Eierschwammerl offen. Wie viele der Früchte des Waldes sie heuer gesammelt hatten, will er aber nicht verraten, nur so viel: „Wir haben alles gefunden, was wir für uns brauchen. Unser Quantum dieses Jahr ist ausgeschöpft.“

Schwammerlsuppe und Sterz

Mit der Ausbeute bereitet man im Hause Boden „alles Mögliche“ zu, gerne auch Suppe aus getrockneten Schwammerl oder türkischen Sterz, wie der erfahrene Pilzsucher verrät. Das wäre wohl auch das Schicksal des 1,7-Kilo-Exemplars gewesen, hätte es noch gegessen werden können. „Als wir ihn zu Hause aufgeschnitten haben, haben wir gesehen, dass er leider wurmig und nicht mehr zu brauchen gewesen ist", so der Südoststeirer.

Dass sie den Pilz nicht verspeisen konnten, dürfte für Boden jedoch nur halb so schlimm gewesen sein, denn in den vergangenen zwei Jahrzehnten habe es ihn vor allem wegen des Sammelns und des Moments des Findens in die Wälder gezogen. „Es taugt mir einfach, wenn ich die Pilze sehe, außerdem ist Waldluft gesund“, sagt er. Und solange Boden fit ist, will er daher auch weiter nach stattlichen Steinpilzen suchen.