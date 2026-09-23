EU will erste eingefrorene Milliarden für Ungarn freigeben

Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, 4,2 Milliarden Euro an Mitteln aus dem Kohäsionsfonds für Ungarn freizugeben, die wegen Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit bisher zurückgehalten wurden. "Ungarn hat wichtige Schritte unternommen, um die Rechtsstaatlichkeit zu stärken und die finanziellen Interessen der Union zu schützen", begründete EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Schritt am Mittwoch.

© APA/AFP/JOHN THYS Von der Leyen begrüßte Fortschritte bei Rechtsstaatlichkeit in Ungarn