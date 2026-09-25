Oskar Haag wandelt auf der Straße des Goldes

War das zweite Album schwieriger als das erste?

OSKAR HAAG: Ja. Ich bin von meinem Vater Oliver Welter schon gewarnt worden, dass es das schwierigste Album ist, das man machen kann. Ich bin das Album auch voll verkrampft angegangen und habe mich mit dem konkreten Gedanken konfrontiert, dass ich jetzt ein Album machen muss. Dann wollte ich ein Konzept, einen Namen, einen Titel machen, und es ist nur lauter Blödsinn rausgekommen. Dann hat mir mein Papa geholfen, und er hat gesagt: Tu das, worin du gut bist, und schreibe Lieder. Und er hat gesagt, ich soll gar nicht an das Album denken, denn das wird sich schon entwickeln. Irgendwann habe ich gemerkt, was das Album sein könnte. Vor allem der Titel „Lost Cause“ war ein wichtiger Moment für mich. Da erst habe ich verstanden, wie das Album werden kann.