Wohin mit dem Rad? Fahrradwildwuchs sorgt für Ärger in Klagenfurt

In Klagenfurt fährt man immer häufiger Rad. Aber wohin mit dem Fahrrad, wenn man zu Fuß weitermuss? Leser und Radlobby kritisieren fehlende Abstellplätze.

Samstagvormittag herrscht in der Klagenfurter Innenstadt generell ein hektisches Treiben, es ist Markttag und die Menschen haben frei und Zeit einkaufen zu gehen. Da immer mehr Klagenfurter für den Weg in die Innenstadt auf das Fahrrad zurückgreifen, sucht man dann dort oft vergeblich nach einem Stellplatz.

So ist es auch einer Kleinen Zeitung-Leserin passiert: „Man will ja, wenn man ein teureres Rad hat, das gerne an einem Ständer sichern – wir mussten unsere Räder gegen Bäume lehnen“, kritisiert sie. Brennpunkte sind aus ihrer Sicht Neuer Platz, Alter Platz, rund um den Benediktinermarkt, speziell an Markttagen oder vor den City Arkaden. „Und wenn ich beim Billa in der Priesterhausgasse einkaufe, weiß ich auch nie, wohin mit dem Rad“, schildert die Klagenfurterin weiter.

1 / 4 Radlobby kritisiert: „Zu wenige und überaltete Fahrradabstellmöglichkeiten“ © Markus Andreas Traussnig

„In der Innenstadt fehlt es an sehr vielen Stellen. Gerade im Bereich vor dem Rathaus sind die Stellplätze regelmäßig überfüllt, am Pfarrplatz gibt es gar keine Abstellmöglichkeit und am Alten Platz nur eine Abstellfläche vor dem Eingang der Fußgängerzone, das ist viel zu wenig“, sagt Gerald Schumer, Leiter der Radlobby Klagenfurt. Außerdem seien die meisten Abstellanlagen in Klagenfurt veraltet und entsprechen nicht den Richtlinien. Fahrräder mit breiten Reifen passen oft gar nicht in die Abstellmöglichkeit. „Vorgeschrieben sind Anlehnbügel, die vorhandenen spiralförmigen Abstellmöglichkeiten beschädigen die Fahrräder“, sagt Schumer.

© Leser-Reporter/Privat Gerald Schumer, Leiter der Radlobby Klagenfurt

„Es gibt grundsätzlich seit Jahren eine Richtlinie, die besagt, dass Stellflächen für Kraftfahrzeuge aber auch Fahrräder errichtet werden müssen. Das betrifft zwar nicht Bestand, aber wenn bewillungspflichtig gebaut, umgebaut oder renoviert wird, ist die Richtlinie umzusetzen. Leider wurde diese aber vor allem im Gewerbebereich meistens schlecht oder gar nicht umgesetzt. Ob die Stadt die Umsetzung nun ernsthafter verfolgt, bleibt abzuwarten“, sagt Schumer. Außerdem greife die Richtlinie in der Innenstadt zu kurz, weil diese erst bei Geschäftsflächen mit mehr als 35 Quadratmeter greift. „Hier ist die Stadt in der Pflicht, Abhilfe zu schaffen und an strategisch günstigen Punkten Radabstellanlagen zu errichten. Der Rad-Masterplan 2018 stellt hier eine gute Grundlage dar, wie Fahrradparken in der Stadt organisiert sein sollte. Leider hält man sich an diesen nicht.“ Die Stadt erarbeitet gerade einen neuen Rad-Masterplan.

Zahlen und Fakten Radfahrer in der Stadt: Zählstelle Steinerne Brücke, erhoben vom Verkehrszählsystem des Landes Kärnten:

2019: 5156 im August 2019

2020: 5525 am 21. August 2020

2021: 5873 am 10. August 2021

2022: 5409 am 17. August 2022

2023: 6496 am 30. April 2023

2024: 6314 am 28. April 2024 Fahrradabstellmöglichkeiten in der Stadt: Die Zahl wurde nie erhoben.

Stadträtin sieht Bedarf

Kaum Beschwerden seien bisher anscheinend an die zuständige Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ) vorgedrungen: „Ich bin aber selber Radfahrerin und sehe, dass es Bedarf gibt. Es sind mehr Radfahrer in der Stadt unterwegs und das auch länger im Winter. Wir haben darauf reagiert und lassen die Fahrradabstellplätze am Neuen Platz länger stehen“, sagt sie. Viele Fahrradständer müssen jedoch im Winter entfernt werden, weil sie durch den Frost Schäden am Untergrund anrichten können. Im ersten Schritt werden ab November mindestens 15 neue Stellplätze in der Paradeisergasse, nähe Neuer Platz, aufgestellt. „Im Zuge der Baustelle mussten hier fünf private Plätze entfernt werden, wir stellen daher mehr neue Abstellplätze auf, diese stehen den Klagenfurter nach Ende der Baustelle, circa Anfang November, zur Verfügung“, sagt Wassermann.

Wichtig sei, dass auch der Heuplatz möglichst bald neue Abstellplätze erhält: „Ich habe bereits im Jänner eine Prüfung bei der Fachabteilung veranlasst. Leider dauert das sehr lange. Es muss abgeklärt werden, welche öffentlichen Flächen verwendet werden können, auch das Stadtbild spielt eine Rolle“, sagt sie.

Wie viele Fahrradabstellmöglichkeiten es in der Landeshauptstadt gibt, ist nicht vermerkt. Wie viele Parkplätze es für Autos gibt, hat die Stadt jedoch genau erfasst: 4136 öffentliche, gebührenpflichtige Parkplätze gibt es laut dem Zahlenspiegel 2025 in Klagenfurt. Sehr schwierig sei es beim Benediktinermarkt zusätzliche Abstellmöglichkeiten zu errichten: „Beim Markt selbst können wir keine Fläche wegnehmen und rundherum gibt es viele Konflikte mit anderen Verkehrsteilnehmern. Man muss nach Priorität entscheiden. Radfahrer haben mehr Möglichkeiten das Rad abzustellen, ohne dass sie andere Verkehrsteilnehmer gefährden“, sagt Wassermann.