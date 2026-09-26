Wie Fermentation hilft, Gemüseüberschuss im Herbst haltbar zu machen

Der Garten ist voll, der Kühlschrank längst nicht mehr: Marcel Raunnigger und David Haider zeigen, wie Fermentation den Herbst ins Glas bringt.

Ernten kann jeder, gären lassen will gelernt sein: Marcel Raunnigger und David Haider zeigen, wie Fermentation den Herbst ins Glas bringt.

Der Herbst hat ein Imageproblem. Kaum ist der Garten voll, ist der Kühlschrank zu klein und die Zucchini plötzlich so zahlreich, als hätten sie sich über Nacht vermehrt. Marcel Raunnigger und David Haider kennen einen Ausweg, der älter ist als jeder Tiefkühlschrank: Man lässt Lebensmittel einfach kontrolliert verderben. Wobei sie bei dieser Formulierung vermutlich nervös werden würden. Fermentation heißt das nämlich. Und richtig gemacht wird dabei nichts schlecht, sondern vieles erst richtig gut.

Raunnigger und Haider sind „Fermentfreude“. Der eine ist Koch und Fermentationsspezialist, der andere kommt aus Wissenschaft und Ernährung. Kennengelernt haben sie sich bei der Food-Masterclass des Styrian Food-Hub. Beide beschäftigten sich unabhängig voneinander mit Tempeh. „Tempeh-Nerds findet man recht selten", sagt Raunnigger. Statt Konkurrenz entstand Zusammenarbeit. Heute produzieren sie in Graz, geben Workshops und versuchen, Fermentation aus jener Ecke zu holen, in der irgendwo zwischen Sauerkrautfass und Reformhaus noch ein wenig Staub liegt.

© Stefan Pajman Wenn der Garten Überstunden macht, beginnt die Zeit der Fermentation.

Dabei fermentieren wir ohnehin ständig – oder lassen fermentieren. Brot, Bier, Wein, Joghurt, Sauerkraut, Kimchi, Kombucha: Ohne Bakterien, Hefen und Schimmelpilze wäre unser Speiseplan ziemlich freudlos. Bei Gemüse übernehmen meist Milchsäurebakterien die Arbeit. Sie sind bereits auf Gemüse, Händen und in unserer Umgebung vorhanden. Man muss ihnen nur Bedingungen schaffen, unter denen sie sich wohler fühlen als unerwünschte Kollegen: Salz, wenig Sauerstoff, die passende Temperatur und Zeit. Fermentation war einst vor allem eine Methode, die Ernte über den Winter zu retten. Heute kommt ein zweiter Grund dazu: Geschmack. Textur und Aroma verändern sich, Säure und Tiefe entstehen. Raunnigger formuliert es als Koch charmant unakademisch: Mit Fermentation bekomme man „20 Prozent mehr Geschmack“ heraus.

© Stefan Pajman Wohin mit Zucchini, Kürbis und Co.? Marcel Raunnigger und David Haider zeigen, wie Fermentation den Herbst ins Glas bringt.

Gerade jetzt ergibt das Sinn. Tomaten, Zucchini, Kürbis oder Kraut müssen nicht den kurzen Weg vom Garten auf den Kompost antreten, nur weil gleichzeitig alles reif geworden ist. Ein Glas, Gemüse, Salz und Geduld können den Sommer verlängern. Für Gemüsefermente arbeiten die beiden meist mit zwei bis drei Prozent Salz, möglichst wenig Sauerstoff und anfangs etwa 18 bis 24 Grad. Danach darf das Ferment kühl nachreifen. Krautfermente können sich im Kühlschrank mehrere Monate halten – vorausgesetzt, man fischt nicht ständig mit dem benutzten Jausenlöffel darin herum.

Dass nicht jedes Gemüse gleich pflegeleicht ist, macht die Sache interessanter. Kürbis und Zucchini können beim Fermentieren kleine Diven sein. Zucchini enthält viel Wasser, Kürbis braucht Unterstützung. Dann kommen etwa Zwiebel, Apfel oder Paprika dazu. Raunnigger nennt Zucker aus geeignetem Gemüse das „Jausenpaket für die Milchsäurebakterien“. Man muss Mikroorganismen offenbar nur richtig bewirten.

© Stefan Pajman Das Gemüse muss dauerhaft vollständig von der Salzlake bedeckt sein und darf nicht an die Oberfläche schwimmen.

Das ungewöhnlichste Ergebnis ihrer Fermentierlust ist allerdings kein Gemüseglas, sondern Tempeh. Traditionell wird der aus Sojabohnen hergestellt und stammt aus Indonesien. Fermentfreude hat die Technik übersetzt: auf Steirisch. Käferbohnen werden mit einer Edelschimmelkultur zu einem festen Block verbunden, der geschnitten und angebraten werden kann. Mild, nussig, herzhaft und deutlich vielseitiger als die klassische Karriere der Käferbohne zwischen Salat, Zwiebel und Kernöl vermuten lässt. Raunnigger serviert ihn etwa zu Erdäpfelrösti, Kürbis und Kernölmayonnaise oder legt Scheiben davon auf saures Rindfleisch. Die Fermentation bringt zusätzlich Umami – jene herzhafte fünfte Geschmacksrichtung, wegen der man oft noch eine Gabel nimmt, obwohl man längst satt sein sollte.

© Stefan Pajman Unbedingt einsetzen: Einen beschwerenden Gegenstand (Glas, Ton oder ein kleiner Beutel), um das Gemüse unter der Flüssigkeit zu halten.

Wer jetzt trotzdem Sorge hat, im Einmachglas statt Abendessen eine neue Lebensform zu züchten, ist ziemlich genau die Zielgruppe ihrer Workshops. Denn dort geht es nicht nur um Kimchi, Salzlake, Kombucha oder Tempeh, sondern vor allem darum, Unsicherheit loszuwerden. Die Teilnehmer setzen selbst Fermente an, bekommen je nach Kurs Starterkulturen, Gefäße und Zutaten mit und verkosten am Ende unterschiedliche Produkte. Theorie allein hilft schließlich wenig, wenn man anschließend zu Hause vor einem trüben Glas steht und sich fragt, ob das nun fantastisch oder ein Fall für den Sondermüll ist.

Genau dieses Wissen bringen Raunnigger und Haider demnächst auch in Regionalbüros der Kleinen Zeitung in der Steiermark und Kärnten. Denn Fermentation ist am Ende weniger Hexerei als Handwerk. Oder, wie ein fertiges Glas sehr schön beweist: Manchmal ist Nichtstun tatsächlich eine Kochtechnik.

© Stefan Pajman „Fermentfreude“ zeigt, wie aus Ernteüberschuss mit Salz, Zeit und den richtigen Bakterien ziemlich großes Kino im kleinen Glas wird.