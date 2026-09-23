Bewaffneter Raubüberfall: Drei Täter drangen in Lienzer Wohnung ein

Nach einem Raubüberfall in Lienz wurden drei Täter festgenommen, zwei Opfer wurden verletzt. Die Polizei sicherte eine Airsoft-Pistole als Tatwaffe.

Bewaffneter Raubüberfall in Lienz: Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es am Abend des 8. September in einer Wohnung in Lienz zu einem bewaffneten Raubüberfall. Dabei drangen drei Täter in die Wohnung eines 26-jährigen Italieners ein, bedrohten diesen mit einer vermeintlichen Faustfeuerwaffe und attackierten ihn mit Schlägen und Tritten.

Ein in der Wohnung anwesender Zeuge versuchte, dem Opfer zu Hilfe zu kommen, und wurde von einem der Täter mit einem Messer angegriffen. Die beiden angegriffenen Personen erlitten durch die Tat teils schwere Verletzungen. Dabei wurde ein Mobiltelefon entwendet.

Täter flüchteten vom Tatort

Beim Eintreffen der Polizei flüchteten die Täter vom Tatort – einer der Täter konnte daraufhin in Tatortnähe festgenommen werden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnten auch die beiden weiteren geflüchteten Täter ausgeforscht und festgenommen werden. Im Zuge einer durchgeführten Hausdurchsuchung wurde eine der Tatwaffen – eine AirSoft-Pistole – sichergestellt.

Zwei der drei Beschuldigten – ein 19-jähriger Iraner und ein 20-jähriger Syrer – befinden sich in Untersuchungshaft. Ein 21-jähriger Iraker befindet sich unter Auflagen auf freiem Fuß.