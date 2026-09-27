Der lange Weg eines Voitsbergers zum stärksten Mann Österreichs

Wie der Voitsberger Maximilian Fleck zum „Mister Cha Cha Cha“ wurde und nun am Comeback arbeitet. Denn 2027 will er die Austrian Summer Giants gewinnen.

Er stemmt Atlassteine mit einem Gewicht von 200 Kilogramm, hebt Langhanteln mit insgesamt 350 Kilo, beim Baumstamm-Stemmen kommt er auf 170 und – was richtig spektakulär ist – er bringt Pistenraupen, 18 Tonnen schwere Feuerwehrautos und Sattelschlepper in Bewegung. Die Rede ist vom stärksten Mann weit und breit, dem Voitsberger Maximilian Fleck.

Zugegeben, seine Erscheinung ist auch eindrucksvoll. Bei einer Größe von 1,80 Metern bringt er 160 Kilo auf die Waage, hat eine Schulterbreite, die ihn kaum durch handelsübliche Türen schreiten lässt, und über seine Muskelkraft gibt es auch optisch keinen Zweifel. Und dabei ist Fleck beileibe niemand, vor dem man sich fürchten muss. „Ich bin ein sanfter Typ“, sagt er von sich. Der verheiratete Vater eines dreijährigen Sohnes spielt gerne im Garten seines Hauses, ist am liebsten bei seiner Familie und genießt die Freizeit. Beruflich ist er beim Molkereibetrieb Schärdinger Laborleiter und im Qualitäts-Management tätig. Eine feinmotorische, diffizile Arbeit. Der 31-Jährige lächelt. „Ja, ich bin ein Mann der Kontraste.“

1 / 9 Strongman Maximilian Fleck aus Voitsberg © KLZ / Robert Preis

Denn viermal die Woche zeigt der Bulle von Voitsberg ein ganz anderes Gesicht. Da wird er zum „Mister Cha Cha Cha“ (Erklärung folgt) und trainiert mit Gewichten, die ein Normalsterblicher niemals von der Erde bringt. Denn Fleck ist Mitglied der einst von Telefonbuchzerreißer Otto Wanz gegründeten Austrian Strongman Federation, erreichte beim Austrian Summer Giant in Wien 2025 den zweiten Platz und wurde im selben Jahr Dritter der Europameisterschaften in Fulda (Deutschland), und Dritter bei der Weltmeisterschaft in Irland.

Begonnen hat Flecks Karriere – er stammt ursprünglich aus Laßnitzhöhe – beim SV Pachern als Fußballer. „Ich hab aber gemerkt, dass meine Statur sich für eine andere Sportart besser eignet.“ Also kam er 2015 zum American Football, spielte als Center für die Giants in der Bundesliga und krönte seine Laufbahn mit Einsätzen im österreichischen Nationalteam. „Irgendwann wurde das aber zu zeitaufwendig, vor allem, weil wir an den Wochenenden auch außerhalb von Österreich spielten.“ Und so rutschte er in die Strongman-Clique, gewann 2022 auf Anhieb den Newcomer-Bewerb im Marchfeld, indem er bis zu 100 Kilo schwere Sandsäcke schleppte beim Heben von Autos bis zu 340 Kilo stemmte. Im Jahr darauf errang er den vierten Platz bei einem Bewerb in Ungarn (unter anderem mit eindrucksvollen 420 Kilo beim Yoke-Walk). Und weil er bei einer Disziplin ins Stolpern geriet und im Interview lächelnd meinte „I did a little Cha Cha Cha“, hat Fleck seither auch einen Spitznamen in der Szene: Er ist der „Mister Cha Cha Cha“.

Wir Strongmen achten nicht wie die Bodybuilder auf Kalorien. Wichtig ist nur, dass wir genug Kohlenhydrate und Proteine zu uns nehmen.“ — Maximilian Fleck , Strongman

Im Vorjahr dann einer seiner größten Erfolge – und gleichzeitig ein ernstes Warnsignal. Bei den Natural Strongman World Championships (der dopingfreien Weltmeisterschaft) errang er die Bronzemedaille und wurde nur durch einen Riss des seitlichen Bauchmuskels gestoppt. Seither bereitet er sich auf sein Comeback vor. Und wie? „Außer den Trainingseinheiten ernähre ich mich ganz normal. Wir Strongmen achten nicht wie die Bodybuilder auf Kalorien. Wichtig ist nur, dass wir genug Kohlenhydrate und Proteine zu uns nehmen.“ Außerdem hält er sich an sein Lebensmotto: „Kein Doping. Es muss ohne gehen.“

Ziele des „Mister Cha Cha Cha“

Sein großes Ziel ist also der Titel „Stärkster Mann Österreichs“ bei den Austrian Summer Giants im Wiener Prater im nächsten Jahr. Den Titel bei der nächsten WM in den USA hat er sich nicht vorgenommen. „Denn das ist vor allem eine Geldfrage. Man muss sich diesen Sport leisten können.“ Selbst die WM-Bronzemedaille kostete ihn 1.500 Euro an Reise- und Hotelkosten, Siegprämie gab es keine. Mit anderen Worten: Wer der Stärkste sein will, braucht auch ein dickes Geldbörsel.

Nichtsdestotrotz wird man vom „Mister Cha Cha Cha“ aus Voitsberg noch oft hören. Ob er jemals auch Telefonbücher zerreißen wird, wie einst Otto Wanz? „Gegenfrage: Gibt’s noch Telefonbücher? Wenn ja, warum nicht.“