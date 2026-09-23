Wegen Differenzen bei den Finanzen scherte das Bürgerforum aus der Partnerschaft mit FPÖ und ÖVP in der Stadt Leibnitz aus. Ob das Erntedankfest in zwei Wochen stattfindet, ist offen.

Durch die Leibnitzer Koalition geht ein Riss: Finanzreferentin Manuela Kittler (BFL) ist sich mit Bürgermeister Daniel Kos (FPÖ) und „Vize“ Jochen Pießnegger (ÖVP) uneins

Keine eineinhalb Jahre nach der Machtübernahme in der Stadtgemeinde Leibnitz befindet sich die Dreierkoalition aus FPÖ, Bürgerforum Leibnitz (BFL) und ÖVP in einer schweren Krise. Rumort hatte es schon länger, in der Gemeinderatssitzung Dienstagabend trat der Riss zwischen BFL auf der einen sowie FPÖ und ÖVP auf der anderen Seite erstmals öffentlich zutage.

Stein des Anstoßes sind Auffassungsunterschiede im Umgang mit dem schwer unter Druck geratenen Haushalt der südsteirischen Bezirksstadt. Finanzreferentin Manuela Kittler (BFL) wandte sich bereits letzte Woche an die Öffentlichkeit und präsentierte ein umfassendes Maßnahmenpaket. Um die Liquidität der Stadtgemeinde sicherzustellen, fordert sie etwa die sofortige Kündigung des Vertrags mit dem Mikro-ÖV-System Remmo-Mobil und die Kürzung bzw. Streichung zahlreicher Förderungen.

Kittler kritisiert FPÖ

Im Gemeinderat versuchte Kittler noch einmal den Ernst der Lage vor Augen zu führen: „Der Kontorahmen ist ausgeschöpft, wir hanteln uns von Woche zu Woche.“ Die Freigabe von Förderungen habe sie mehr oder weniger gestoppt, um die Gehälter der Bediensteten zahlen zu können. Verantwortlich für die finanzielle Schieflage machte Kittler wieder einmal die SPÖ, die während ihrer 20-jährigen Regentschaft schlecht gewirtschaftet habe. Neu war ihre offene Kritik am Koalitionspartner FPÖ, der gleich weitermache.

© KLZ / Robert Lenhard Die Koalitionsparteien sparten bei der Gemeinderatssitzung Dienstagabend nicht mit gegenseitiger Kritik

Die Rechnung – inklusive harscher Worte – bekam Kittler postwendend präsentiert. Ihr Plan, das Maßnahmenpaket im Gesamten vom Gemeinderat absegnen zu lassen, fand auch dank der Verweigerung ihrer Partner FPÖ und ÖVP keine Mehrheit. Diese sprachen zwar von einer guten Grundlage. Einige Punkte könnten aus rechtlichen Gründen aber gar nicht beschlossen werden, weshalb das Konvolut dem Finanzausschuss zur Überarbeitung zugewiesen wurde.

Revanche beim Budget

Kittler musste das zähneknirschend hinnehmen, sollte sich aber wenig später revanchieren. Als es um den Beschluss des bereits zweiten Nachtragsvoranschlags ging, stimmte das Bürgerforum geschlossen dagegen. „Ein Budget gehört so gelegt, dass alle Zahlen inkludiert sind“, verpasste Kittler Bürgermeister Daniel Kos (FPÖ) eine Ohrfeige.

© KLZ / Robert Lenhard Finanzreferentin Manuela Kittler (l.) und Gemeinderätin Bianca Mauthner vom Bürgerforum beharren auf ihrem Maßnahmenpaket

Sein verzweifelter Appell an die Gemeinderäte, ihrer Verantwortung für Leibnitz gerecht zu werden, verhallte: „Es geht darum, dass wir die Finanzierung der Stadtgemeinde am Leben halten.“ Nur die ÖVP zog mit, die Neos stimmten ebenfalls dagegen, SPÖ und Grüne enthielten sich ihrer Stimmen. Damit muss Kos im Finanzausschuss nachsitzen und so schnell wie möglich einen mehrheitsfähigen Kompromiss für den Nachtragsvoranschlag finden.

Erntedankfest wackelt

Auswirkungen hat dessen vorläufiges Scheitern unter anderem für das unmittelbar bevorstehende Erntedankfest. Das Liebkind der FPÖ hätte vom 9. bis 11. Oktober nach langjähriger Pause erstmals wieder als mehrtägiges Fest inklusive Umzug über die Bühne gehen sollen. Nun wackelt es gehörig. Zumal Kos auch mit seinem Plan B, Gelder aus dem regulären Haushalt umzuschichten, scheiterte.

© KLZ / Robert Lenhard Bei der Präsentation des Erntedankfestes Mitte Juni herrschte in der Koalition noch Einigkeit

„Ich finde es schade, dass diese Veranstaltung politisch missbraucht wird“, bedauert Kos am Mittwoch gegenüber der Kleinen Zeitung. Effektiven Ausgaben von rund 19.000 Euro stünde eine Wertschöpfung von mindestens 250.000 Euro gegenüber. Ob, und in welcher Form das Erntedankfest stattfinden kann, soll am Donnerstag mitgeteilt werden. Den Mittwoch wollen er und Vizebürgermeister Jochen Pießnegger (ÖVP) nutzen, um private Sponsoren aufzutreiben. Die Reduktion des Festes auf einen Tag sei wirtschaftlich keine Option.

Koalition geht weiter

Die Koalition soll daran jedenfalls nicht zerbrechen. Am Tag nach der hitzigen Gemeinderatssitzung versuchen alle drei Partner zu beschwichtigen. „Ich bin nicht die Sprengmeisterin, bleibe aber hart in der Sache“, betont Kittler, die sich auch innerhalb des Bürgerforums fest im Sattel wähnt. „Definitiv nicht vor dem Aus“ steht die Koalition auch für Kos. Es gebe Meinungsverschiedenheiten, die man ausräumen werde. Pießnegger strapaziert den Vergleich mit einer Ehe: „Es gibt immer ein Auf und Ab.“