UNO-Treffen in New York mit Fokus auf Ukraine

Bei der hochrangigen Woche der UNO in New York richtet sich der Blick am Mittwoch unter anderem auf die Ukraine. Präsident Wolodymyr Selenskyj nimmt an einer Sitzung des UNO-Sicherheitsrats teil und spricht später vor der UNO-Vollversammlung. US-Außenminister Marco Rubio trifft mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow zusammen. Bei der Generaldebatte werden Reden des syrischen Präsidenten Ahmed al-Sharaa und des iranischen Präsidenten Massoud Pezeshkian erwartet.

© APA/AFP Selenskyj bei Sicherheitsrat und mit Rede vor Generalversammlung