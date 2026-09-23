Vier Monate nachdem das Jufa Hotel in Pöllau seine Türen wieder geöffnet hat, zog das Unternehmen Mittwochvormittag eine erste Bilanz, die Mut macht.

Die Erleichterung war groß, als das Jufa Pöllau Mitte Mai 2026 nach der überraschenden Schließung im Herbst 2024 wieder seine Pforten öffnete. Nun, nach dem ersten Sommer, zogen Unternehmenssprecher Martin Seger-Omann und Standortleiterin Yara Lanthaler eine erste positive Bilanz.

Insgesamt verzeichnete man in diesen ersten vier Monaten 5000 Nächtigungen in Pöllau, wobei die Hälfte auf Familien entfallen sei. Ein sattes Viertel der Gäste kamen von Schulen oder waren Gruppenreisende. Diese Zahlen lassen laut Seger-Omann nun auch den Schritt zu, das Jufa als Ganzjahresbetrieb zu führen. Jedenfalls sei gelungen, eine „solide Basis für die Zukunft“ des Jufa Hotels in Pöllau zu legen, wenngleich sich der Standort erst noch weiterentwickeln müsse, um sein volles Potenzial zu entfalten, so der Unternehmenssprecher.

© KLZ / Margot Jeitler Im Sommer 2027 will das Jufa Pöllau 9000 Nächtigungen erreichen

Freudig überrascht zeigte man sich von der Tatsache, dass die Nächtigungszahlen trotz der unternehmensseitig relativ kurzfristigen Vorlaufzeit zur Wiedereröffnung zustande kamen. Das liege auch an Gästen, die wie in Lauerstellung auf die Wiedereröffnung gewartet hätten. „Wir hatten einige Familien, die stetig beobachtet hatten, ob Pöllau schon wieder geöffnet ist und die dann gleich gebucht haben, als es so weit war“, erzählt Lanthaler. Auf diese Weise konnten noch am Ende des Schuljahres Klassen zurückgewonnen werden, die schon an einem anderen Jufa-Standort gebucht hatten, so die Standortleiterin.

Auch für 2027 blickt man schon einer positiven Entwicklung entgegen. Allein zwischen Mai und September 2027 habe man bereits 3000 Nächtigungen fix eingebucht, das Ziel liegt bei 9000 , so Lanthaler.

„Touristisches Miteinander“ notwendig

Damit die angestrebte, positive Weiterentwicklung Realität werden könne, brauche es aber auch „ein starkes touristisches Miteinander mit der gesamten Region“, so Lanthaler. Denn Gäste würden heutzutage nicht mehr nur ein Hotel buchen , sondern „Erinnerungen und echte Erlebnisse“.

Seitens des Oststeiermark Tourismus sei man jedenfalls froh, dass das Jufa wieder nach Pöllau zurückgekehrt ist. „Gerade für Schulklassen und Gruppenreisende ist das Jufa in diesen rund zwei Jahren abgegangen“, so Christine Schwetz vom Tourismusverein Oststeiermark, die im Jufa einen touristischen Leitbetrieb der Region sieht.

Jufa Pöllau in Zahlen Wiedereröffnung: Mitte Mai 2026 (Schließung November 2024)

Bilanz des Sommers 2026: 5000 Nächtigungen, davon enfiel die Häfte auf Familien

Ausblick: 3000 Nächtigungen für Mai bis September 2027 schon gebucht, Ziel für die Saison sind 9000

Neu: Ganzjahresbetrieb ohne Schließzeit im Winter, Self-Check-in rund um die Uhr

Zum Vergleich: Die beiden Jufa-Häuser in Stubenberg zählten von Mai bis September 2026 19.000 Nächtigungen

Vor Ort gut angenommen

Hoffnungsvoll stimme derzeit weiters, dass das Hotel und seine Gastronomie nun auch unter den Bewohnern des Pöllauer Tales wieder langsam Fuß fasse. Erste Kindergeburtstage und Firmenseminare sind bereits über die Bühne gegangen, erst kürzlich konnte eine Feier mit 100 Gästen für den Jänner fixiert werden.

Wie groß das Potenzial hier ist, zeigt eine Anekdote aus dem Nachbarbezirk. „Im Jufa Weiz haben wir derzeit zwei Kindergeburtstagsfeiern pro Tag. Dort mussten wir sogar schon das Kontingent beschränken“, so Seger-Omann. In Kürze soll nun auch der Launch einer Web-Plattform starten, die es ermöglicht, ein Gesamtpaket inklusive Motto für Kindergeburtstage an allen Jufa-Standorten zu buchen.

1 / 3 Mittlerweile wohnen auch wieder die Alpakas auf der Weide vor dem Jufa in Pöllau © KLZ / Margot Jeitler

Nebensaison gewinnt an Bedeutung

Wachstumspotenzial sieht Unternehmenssprecher Seger-Omann auch in der gegenwärtigen Jahreszeit: „Gerade der Herbst birgt für das Pöllauer Tal und die gesamte Oststeiermark eine herausragende Chance, sich in der vermeintlichen Nebensaison zu profilieren.“ Überhaupt sei quer durch die gesamte Jufa-Gruppe zu beobachten, dass der Herbst in der Steiermark stetig an Attraktivität gewinne.

19.000 Nächtigungen in Stubenberg

Dieser Trend wird auch in Stubenberg sichtbar, wo man in den beiden Jufa-Häusern „Seehotel“ und „Garni“ 19.000 Nächtigungen zwischen Mai und September 2026 zählte. Als Novum wurde in dieser Saison übrigens auch in Stubenberg ein Self-Check-in-System installiert, über das auch Pöllau seit seiner Wiedereröffnung verfügt und das eine Anreise rund um die Uhr ermöglicht. „Gerade bei den Radfahrern, die Halt am Stubenbergsee machen und spontan entscheiden, zu bleiben, kommt das System sehr gut an“, so Lanthaler.