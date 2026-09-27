Mit viel Kreativität hat Karin Petrowitsch ein Haus an den Hängen des Plabutsch zu ihrem Daheim gemacht. Die Geschichte des Hauses birgt Geheimnisse.

Andere sahen nur ein abbruchreifes Haus, umgeben von verwildertem Grün. „Ich bin ein visueller Mensch, ich wusste gleich, da kann man was draus machen“, erzählt Karin Petrowitsch über den Tag, als sie vor 17 Jahren entschied, ein ehemaliges Winzerhaus am Grazer Gritzenweg zu kaufen. Gemeinsam mit ihren Söhnen zog sie ein, Kater Ludovico vervollständigte später den Haushalt der Künstlerin, die beruflich im Sozial- und Kulturbereich tätig war. Zeit, das neue Heim vor dem Einzug zu sanieren, gab es nicht. „Wir haben in der ersten Zeit auf einer Baustelle gewohnt“, erinnert sie sich schmunzelnd, während sie die Besucher in ihre Wohnung bittet.

Wer heute in Petrowitschs gemütlicher Bleibe sitzt, in der sich alte Bauernkästen, Stahlrohrmöbel, Fundstücke vom Flohmarkt quer durch die Jahrzehnte und Kunstwerke der Hausherrin zu einem stimmigen Ganzen fügen, kann kaum glauben, was sie erzählt. Unansehnliches Linoleum verbarg beim Einzug den zeitlosen Holzboden, die heute angenehm hohen Räume engten abgehängte Decken aus den 70er Jahren ein, eine funktionierende Heizung gab es nicht. „Es war harte Arbeit. Freunde und Familienmitglieder haben mitangepackt und viele, die mir etwas bedeuten, haben in der Wohnung ihre Spuren hinterlassen“, erzählt die Grazerin.

1 / 6 In der Küche: Kunstwerke der Hausherrin, Alt und Neu fügen sich wie in den übrigen Räumen zu einem harmonischen Ganzen © Alexander Danner

Haus mit Charakter

Das Haus hat sie nicht bis zur Leblosigkeit aufpoliert, sondern mit Freude an der Improvisation zum Schmuckstück mit Charakter gemacht. Die kunstvollen Holzornamente unter den Dachgiebeln blieben etwa erhalten. „Ich hatte tolle Handwerker, die mich nicht ausgelacht haben, weil ich nicht einfach alles rausreißen wollte“, erinnert sich die Hausherrin. Über ihre vier Wände hinaus hielt Petrowitsch die Augen nach Schätzen mit Geschichte offen. „Ich bin beim Spazierengehen in der Weststeiermark bei einem Schloss vorbeigekommen und da sind sie im Bauschuttcontainer gelegen“, erzählt sie etwa über die weiß-blauen Fliesen, die mit Einverständnis der Schlossbesitzer in ihrem Vorzimmer ein zweites Leben bekommen haben.

Sorge um den Ortscharakter

„Ich möchte zeigen, dass es sich auszahlt, Altes wertzuschätzen und zu erhalten“, erklärt Petrowitsch, warum sie die Türen ihres Hauses für die Kleine Zeitung geöffnet hat. Das ist ihr nicht erst wichtig, seit bekannt wurde, dass es für die Sophienvilla in der Nachbarschaft eine Abbruchbewilligung gibt. Ein moderner Bau mit 16 Wohnungen und einer Tiefgarage ist am Grundstück geplant. Das Gelände, das in Richtung Plabutsch ansteigt, muss dafür terrassiert werden. Anrainer am Gritzenweg fürchten, wie bereits berichtet, um den Ortscharakter und um die kleine Brücke, unter der der Gritzenweg einspurig bergauf führt.

1 / 5 Viel Grün rund um das Gebäude © Alexander Danner

Ausflugsgasthaus und Okkultistentreff

Nicht nur die Wohnungskäufer von morgen werden die Adresse zu schätzen wissen. Auch die Ausflügler im Graz von gestern zog es zum Gritzenweg. Als Petrowitschs Haus und Garten zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch „Sommer‘s Terrassen-Kaffee und Restaurant“ war und außerhalb von Graz lag, gönnten sich Spaziergänger dort eine Erfrischung mit Blick über die Stadt. Die Aussicht genießt auch die heutige Besitzerin gerne. Über eine steile Stiege steigt man hinauf. Auf dem Weg zum höchsten Punkt des Grundstücks sind viel Grün und heute wie damals mehrere kleine Plattformen mit Sitzgelegenheiten. Ganz oben dann der bevorzugte Platz der Hausherrin für den Frühstückskaffee. „Es ist wunderbar, von hier aus auf die Stadt hinunterzuschauen“, schwärmt Petrowitsch.

Mariengrotte im Garten

Die Geschichte ihres Hauses möchte die Besitzerin noch weiter erforschen. Wenig bekannte Kapitel gibt es da genug. „Das Haus soll in den 1920er-Jahren auch als Gasthaus zum Jenseits bekannt gewesen sein. Okkultismus war damals in Mode und der Hausherr lud zu spiritistischen Sitzungen“, erzählt Petrowitsch. Auch die legendäre Maria Silbert, das weit über die Grenzen Österreichs bekannte „Medium von Waltendorf“, soll dabei zu Gast gewesen sein. Wie da die versteckt im Garten liegende Mariengrotte dazu passt, ist eine der vielen Fragen rund um die Geschichte des Anwesens, die die aktuelle Hausherrin noch erforschen möchte.