Umsätze stagnieren: Hornbach und Obi ringen um jeden Heimwerker

Die jüngste Neueröffnung in Graz illustriert den harten Wettbewerb auf dem Heimwerkermarkt. Der Grund ist, dass die Umsätze seit Jahren auf der Stelle treten, wie Branchenexperte Andreas Kreutzer erklärt.

Es war ein turbulenter Sommer für den Heimwerkermarkt in Österreich. Ende Juni meldete Hellweg mit sechs Standorten in Österreich, davon drei in der Steiermark, und 165 Beschäftigten Insolvenz an. Anfang September eröffnete Hornbach in Graz-Liebenau den dritten steirischen Baumarkt auf rund 15.000 Quadratmetern, den zweiten im Großraum Graz – eine Kampfansage an den Marktführer Obi, der nur rund 500 Meter entfernt ist.

Der reagierte prompt. Und begrüßte Mitbewerber Hornbach bei dessen Eröffnungsfeier mit Hubschrauber und Lkw, darauf in dicken Lettern die Botschaft: „Der Maßstab in Graz sind wir.“ Von Graz aus, so erklärte Obi weiter, rolle man ein neues Konzept aus und entwickle sich „vom reinen Baumarkt zum ganzheitlichen Projektbegleiter“. Das wiederum ist eine Kampfansage an Hornbach, dessen Fokus immer schon auf dem Projektgeschäft lag. Hornbach investierte in Graz-Liebenau rund 45 Millionen Euro, zählt in Österreich nun 16 Märkte und schaut sich nach weiteren geeigneten Standorten um. Obi betreibt indes österreichweit 79 Filialen.

Durchhänger auf dem Heimwerkermarkt

Es geht um mehr als um bloße Sticheleien. „Der Wettbewerb in der Branche wird sehr hart geführt“, pflichtet Andreas Kreutzer bei. Als Geschäftsführer des „Branchenradars“ und Autor zahlreicher Studien zum Thema kennt er das Geschäft seit vielen Jahren. Und weiß um die Hintergründe des umkämpften Marktes.

„Die Baumärkte und der Baustoffhandel treten seit Jahren auf der Stelle und machen im Wesentlichen die gleichen Umsätze“, erklärt Kreutzer im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. 2025 summierte sich der Umsatz der Branche auf 5,1 Milliarden Euro (plus zwei Prozent). Doch 2022 waren es bereits 5,8 Milliarden Euro gewesen (ein Anstieg um sechs Prozent gegenüber 2021), 2023 gingen die Erlöse dann um neun Prozent zurück, 2024 noch einmal um fünf Prozent.

© IMAGO Die Marke Hellweg ist Geschichte

Dass die Bauwirtschaft seit mehreren Jahren schwächelt, ist ein Grund für die Durststrecke. Ein anderer, so Kreutzer: „Die Gebäudesanierung und der Do-it-yourself-Markt kommen nicht in Schwung.“ Größere Investitionen in Eigenheime werden von den Privathaushalten hintangehalten. „Das ist ein guter Indikator dafür, wie die Stimmung in der Bevölkerung ist, besser als jede Umfrage“, sagt Kreutzer. Und wie ist die Stimmung? „Schlecht. Es herrscht keine Zuversicht. Und dafür machen die Menschen in erster Linie die Regierung verantwortlich.“

Hellweg: Investorenentscheidung steht bevor

Hornbach baute zuletzt seinen Marktanteil in Österreich leicht aus auf 17,6 Prozent und bleibt damit Obis erster Verfolger. Beide Konzerne haben deutsche Eigentümer – ebenso wie Bauhaus. Hagebau ist ein Händlerverbund ebenfalls mit Zentrale in Deutschland, hinter den Standorten in Österreich stehen aber heimische Unternehmer. Die Lagerhäuser – Genossenschaften mit der Raiffeisen Ware Austria als Dachorganisation – sind keine reinen Baumärkte, werden aber in Branchenvergleichen immer wieder mit einbezogen. Dass es nach Hellweg zu einer weiteren Marktbereinigung kommt, glaubt Kreutzer übrigens nicht. „Denn dafür sind alle zu groß.“

In die Hellweg-Insolvenz kommt nun noch einmal Bewegung hinein. Wie berichtet, wurden alle sechs Filialen, darunter jene in Graz-Raaba, Graz-Eggenberg und Fürstenfeld, geschlossen, das verbliebene Inventar wird von der Plattform Aurena versteigert. Doch bei vier Standorten – Ried im Innkreis, Straßwalchen, Kirchdorf an der Krems sowie Graz-Eggenberg – besteht die Hoffnung auf eine Übernahme und Weiterführung durch einen Investor. Eine Entscheidung steht dem Vernehmen nach kurz bevor.