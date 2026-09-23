Ministerium: Spitalsärzte der Steiermark waren die teuersten

Mit Personalkosten von 200.159 Euro pro Spitalsarzt und -ärztin war die Steiermark im Vorjahr Spitzenreiter aller Bundesländer.

Die frische Auswertung aus dem Gesundheitsministerium zu den landesgesundheitsfondsfinanzierten Krankenanstalten (Landes-, Ordensspitäler etc.) beinhaltet brisante Vergleichszahlen. In der Steiermark werden sie nicht nur Gesundheitsökonom Köck interessieren, den Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) beauftragte, um Sparpotenziale auszuarbeiten.

Bei den Kosten der Spitalsbetreuung lag die Steiermark mit 2,04 Milliarden Euro im Vorjahr im vorderen Drittel, aber noch hinter Niederösterreich (2,3 Milliarden) und Oberösterreich (2,7 Milliarden), die gerne für Vergleiche der Bundesländer herangezogen werden. Gleiches gilt für die Personalkosten, wo die Steiermark (1,8 Milliarden) hinter Wien, Ober- und Niederösterreich auf Platz 4 rangiert.

63 Prozent fürs Personal

Allerdings hat kein anderes Bundesland einen höheren Personalkostenanteil: 63 Prozent waren personalbedingt. Mit durchschnittlich 200.159 Euro pro Arzt/Ärztin im Jahr 2025 war die Steiermark sogar der Spitzenreiter aller Bundesländer. Der Österreichschnitt machte 178.653 Euro pro Arzt aus.

Ein anderes Bild zeichnet die Kostenauswertung im Pflegebereich. Im gehobenen Dienst (Diplompersonal) waren die Personalkosten der Steirer mit 93.953 Euro je Vollzeitfachkraft nur in Tirol, Burgenland und Kärnten geringer. Der finanzielle Aufwand für Sanitäter, Pflegehelfer etc. mit im Schnitt 66.989 Euro lag im hinteren Drittel der Bundesländer.

Gehaltspaket

Hintergrund: 2024 hat die neue Gehaltsstruktur in den Kages-Spitälern zu greifen begonnen, auch das Dienstrecht wurde novelliert. Im Sog von Corona hatte das Land in seiner Spitalsgesellschaft im Sinne der Beschäftigten aktiv werden müssen. Andere Betreiber zogen nach.

Die Kosten für ambulante Versorgung in steirischen Häusern waren mit knapp 690 Millionen Euro nur knapp hinter Niederösterreich (693 Millionen), aber mit großem Abstand hinter Oberösterreich (860 Millionen).