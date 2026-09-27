Villacher ist auf der Suche nach seinem Doppelgänger

Walter Kienleitner (59) aus Villach bekommt immer wieder zu hören, dass es einen Mann gibt, der ihm so ähnlich sieht, dass sogar Bekannte verblüfft sind. Jetzt möchte er ihn finden.

Es heißt, jeder Mensch habe einen Doppelgänger irgendwo auf der Welt. Der Villacher Walter Kienleitner muss offenbar nicht weit reisen, um diesen zu treffen. Seit rund 40 Jahren begegnen ihm Menschen, die eine andere Person getroffen haben, die ihm verblüffend ähnlich sieht. Nur er selbst hat seinen Doppelgänger noch nie gesehen.

Zum ersten Mal passierte es Kienleitner vor vier Jahrzehnten in der Villacher Innenstadt. Ein Mann begrüßte ihn vertraut und ließ sich auch durch seine Einwände nicht beirren. „Er hat zu mir gesagt, ich soll nicht so blöd tun, wir hätten doch zusammen gelernt“, erinnert sich der heute 59-Jährige. „Er hat mir einfach nicht geglaubt, dass ich nicht der bin, für den er mich hält.“

Danach kam es immer wieder zu ähnlichen Begegnungen. Erst vor Kurzem sprach ihn beim Fischen ein Passant darauf an, dass in Villach ein Mann unterwegs sei, der ihm verblüffend ähnlich sehe.

© KK/Privat Mit diesem Foto hat sich der 59-Jährige bereits online auf die Suche nach seinem Doppelgänger gemacht, bisher ohne Erfolg

Bekannte traf seinen Doppelgänger beim Ausliefern

Besonders kurios wurde es vor wenigen Wochen. Eine Bekannte seines Bruders, mit der Kienleitner schon öfter bei einem Kaffee zusammengesessen war, glaubte ihn auf der Straße zu erkennen. Sie ging auf den Mann zu und begrüßte ihn mit „Hallo Walter“. Doch der vermeintliche Walter reagierte völlig verdutzt. Der Mann belud gerade einen Lieferwagen ohne Firmenaufschrift. Eine Spur gibt es daher nicht.

Kienleitner, der seit knapp einem Jahr als Lokführer der ÖBB in Pension ist, nimmt die Verwechslungen mit Humor. Einen unbekannten Halbbruder schließt er aus. Sein Wunsch ist bescheiden: „Ich würde ihn einfach gern kennenlernen und ihm gegenüberstehen.“