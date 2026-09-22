Diese Derby-Debütanten wollen dem KAC in die Parade fahren

Großer Tag für den Vorarlberger Julian Metzler und den Salzburger Lukas Schreier, sie kommen beim Derby am Mittwoch so richtig in Kärnten an.

„Ich weiß schon, dass das speziell ist. Aber ich glaube, man kann die Tragweite erst begreifen, wenn dann wirklich der Puck gefallen ist.“ Lukas Schreier wirkt nachdenklich, wenn er auf sein erstes Kärntner Derby am Mittwoch angesprochen wird. Eine Mischung aus Vorfreude und Aufregung spiegelt sich in seinem Gesichtsausdruck. „Ich kannte es bislang ja nur aus dem Fernsehen. Man weiß aber schon, was das für ein Spiel ist, das ist jedem Eishockeyspieler in Österreich bewusst“, sagt Schreier, der die Rolle des Schweizer Taschenmessers im Team bekleidet. Der aus Salzburg gekommene 26-Jährige ist universell einsetzbar: Gelernt ist er Verteidiger, bei den Bullen spielte er zuletzt im Sturm, in Villach in der Vorbereitung vorne, jetzt wieder hinten. „Im Moment fühle ich mich hinten schon wohler. Verteidigen kann ich, das weiß ich und das bereitet mir auch wirklich Freude“, sagt Schreier, der damit auch schon das Stichwort liefert: Verteidigen. „Ja, wir brauchen nicht glauben, dass wir offensiv groß aufspielen werden in einem Auswärtsspiel in Klagenfurt. Es geht um Kompaktheit, Aggressivität gegen den Puck und Effizienz mit der Scheibe.“

Ebenfalls vorne wie hinten zu finden ist Julian Metzler. Der pfeilschnelle Stürmer stellte mit einem Zuckerpass auf Elias Wallenta in Vorarlberg schon seine Offensivqualitäten unter Beweis, besticht aber auch durch Kampfgeist und penetrante Störung des Gegners. „Das wird‘s in Klagenfurt natürlich auch brauchen“, sagt der stets gut gelaunte Profi aus dem Ländle, der die Ereignisse um den Klub in den vergangenen Tagen und Wochen wie folgt aufnahm: „Es war schon ein Schock, keiner von uns wollte glauben, dass es wirklich schon vor Saisonstart vorbei ist. Umso glücklicher bin ich, dass wir jetzt durchstarten können.“

Reiht sich Metzler in eine namhafte Liste ein?

Vorarlberger fühlen sich in Kärnten bekanntlich wohl, viele hinterließen Spuren bei VSV und KAC. Wie etwa ein Meister-Held von 2006, Markus Peintner, der inzwischen beim KAC arbeitet. Oder aufseiten des KAC Johannes Bischofberger, Raphael Herburger (siehe Bericht oben) oder Meistertorhüter René Swette, der jetzt in Diensten der Adler steht. So könnte sich mit Metzler ein weiterer in die Herzen der Fans spielen und die Derbygeschichte mitschreiben. „Verschreien wir es nur nicht“, lacht Metzler auf.

Personalfragen sollen bald gelöst sein

Apropos Turbulenzen der jüngsten Vergangenheit: Der neue Geschäftsführer, ein Kassier und ein Rechnungsprüfer könnten noch diese Woche anheuern.