Zwei Vineus für die Südsteiermark: Peter Grill und Tement ausgezeichnet

Bei der Preisverleihung in Ehrenhausen gingen Auszeichnungen an Peter Grill aus Leutschach und das Weingut Tement. Vor allem für Grill ist der Sieg ein kräftiges Ausrufezeichen.

Die Südsteiermark lieferte beim „Vineus 2026“ nicht nur die Kulisse, sondern auch zwei Sieger. Bei der Preisverleihung in Ehrenhausen wurde Peter Grill aus Leutschach zum „Newcomer-Winzer des Jahres“ gewählt. Das Weingut Tement holte die Auszeichnung für das „Genuss-Erlebnis am Weingut“. Kurze Heimwege also für die Trophäen.

Vor allem für Grill ist der Publikumspreis ein Ausrufezeichen. Gemeinsam mit seiner Familie bewirtschaftet er rund zwölf Hektar am Eichberg und setzt dabei auf viel Handarbeit und Herkunft. Letztere sei, so die Begründung zur Auszeichnung, bei seinen Weinen „oft die stärkste Zutat“. Als Sieger erhält Grill ein Unterstützungspaket von Transgourmet im Wert von 17.000 Euro.

© Transgourmet/Michael Jurtin Heidi und Manfred Tement (Mitte) wurden für das „Genuss-Erlebnis am Weingut“ ausgezeichnet

Deutlich bekannter ist der zweite südsteirische Preisträger. Bei Tement wurde diesmal allerdings nicht das bewertet, was in der Flasche steckt, sondern das Rundherum – davon hat Tement jede Menge zu bieten. Mit der Winzarei hat die Familie acht alte Winzerhäuser renoviert und zu Unterkünften gemacht, dazu kommen das Wirtshaus am Zieregg und die Angebote direkt am Weingut. Wein allein reicht eben längst nicht mehr überall – manchmal braucht er Frühstückskorb und Sauna.

15-jähriges Jubiläum

Der „Vineus“ wird vom Lebensmittel- und Getränkegroßhändler Transgourmet Österreich vergeben und feierte heuer sein 15-jähriges Bestehen. Erstmals fand die Verleihung dort statt, wo der Wein wächst: im Loisium in Ehrenhausen. Weitere Preise gingen unter anderem an Sommelière Simone Furtlehner und Gastronom Benjamin Buxbaum. Der burgenländische Winzer Hans Nittnaus wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Aus südsteirischer Sicht lässt sich der Abend ohnehin kürzer zusammenfassen: einmal Eichberg, einmal Zieregg, zweimal „Vineus“.