Großkonzerte kehren 2027 nach Hochosterwitz zurück

Mit „Simply Red“ und „Unheilig“ finden wieder Großkonzerte am Fuße der Burg Hochosterwitz statt. Semtainment, Barracuda Music und die Burg Hochosterwitz arbeiten zusammen.

Groß ist die Freude in der Region, als am Dienstag, 22. September, verkündet wurde, dass das Viereck am Fuße der Burg Hochosterwitz wieder für Großkonzerte genutzt wird. Nach zehn Jahren übersiedelt Semtainment von der Schlosswiese Moosburg ins Viereck. Mit der britischen Band „Simply Red“ und der deutschen Gruppe „Unheilig“ will man 2027 wieder unvergessliche Konzertabende präsentieren. Die neue Serie heißt „Hochosterwitz.Live“. Zusammengearbeitet wird mit Barracuda Music und Semtainment.

„Barracuda Music ist für die Künstlervermittlung zuständig, Semtainment fungiert als Veranstalter und wir von der Burg Hochosterwitz stellen die Location zur Verfügung“, erklärt Ansprechpartner Stefan Walcher, in Vertretung von Burgherr Karl Khevenhüller-Metsch.

1 / 26 16 Meter Bühne, 5000 Fans, grenzenlose Partystimmung: Im Viereck vor der Burg Hochosterwitz feierten am Freitag Fans von Josh und Alvaro Soler eine ausgelassene Party. Als Vorbands standen die Trachtenkapelle Zweinitz und Blowing Doozy auf der Bühne. Klicken Sie sich durch die Fotoserie! © Helmuth Weichselbraun

Einigen Personen kommen vielleicht leichte Zweifel auf. Immerhin wurde 2023 das geplante Konzert vom britischen Popsänger Robbie Williams aufgrund des Wetters kurzfristig abgesagt. „Wenn wir die Konzerte in den Jahren 2024, 2025 oder 2026 gespielt hätten, müssten wir diese Diskussion nicht führen. Das Wetter haben wir nicht in der Hand und es bleibt weiterhin eine Open-Air-Veranstaltung. Wir mussten aus Sicherheitsgründen damals diese unliebsame Entscheidung treffen. Aber konnten auch Erfahrungen sammeln“, betont Walcher.

© Helmuth Weichselbraun Stefan Walcher ist die Ansprechperson für die Event-Location

2023 hat man bereits begonnen, mit Semtainment zusammenzuarbeiten. In den vergangenen Jahren gab es zwar keine Großkonzerte im Viereck, jedoch habe man in das Areal investiert. „Wir können einen größeren Backstage-Bereich für die Künstler bieten, was auch einen größeren Wohlfühlfaktor mit sich bringt, und wir haben am gesamten Grundstück Glasfaser.“ Platz hätte man für 20.000 Besucher. „Wir fangen aber da an, wo die Schlosswiese in Moosburg aufgehört hat und das ist bei 8000 Personen“, sagt Walcher.

Zwei weitere große Shows für „Hochosterwitz.Live“ werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. „Das hängt von den Künstlern ab. Aber das wird wahrscheinlich im November verkündet.“ Und ein Satz von Ewald Tatar (unter anderem Veranstalter vom Nova Rock und Frequency Festival) lässt aufhorchen: „Er könnte sich vorstellen, ein neues Festival nach Kärnten zu bringen“, verrät Walcher.