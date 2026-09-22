Zwölfjähriger nach Unfall mit E-Scooter in Wien in Lebensgefahr

Der Bub war als Beifahrer auf dem Scooter mitgefahren. Der vermutlich minderjährige Lenker verübte Fahrerflucht.

Bei einem Unfall mit einem E-Scooter am späten Montagnachmittag in Wien-Donaustadt ist ein zwölfjähriger Bub, der auf dem Scooter mitfuhr, lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich beging der vermutlich ebenfalls minderjährige Lenker Fahrerflucht. Die beiden waren demnach gegen 17.15 Uhr auf einer Parallelstraße zur Pfalzgasse von der Stemolakgasse in Richtung Schukowitzgasse unterwegs. Dabei touchierte der Scooter einen Randstein.

Das Duo stürzte, der Zwölfjährige blieb reglos auf dem Boden liegen. Ein Zeuge eilte dem Buben zu Hilfe und forderte auch den Lenker zur Hilfeleistung auf. Dieser stieg allerdings auf den Scooter und brauste davon. Der Zeuge vermutete, dass es sich bei dem Fahrerflüchtigen ebenfalls um einen Minderjährigen handelte. Unklar blieb, ob es sich um ein Kind oder einen Jugendlichen handelte.

Diese Regeln gelten für E-Scooter seit 1. Mai 2026 Helmpflicht bis 16 Jahre, Klingel und Blinker sind verpflichtend, Mitnahme weiterer Personen und Gütertransport sind verboten.

bis 16 Jahre, Klingel und Blinker sind verpflichtend, Mitnahme weiterer Personen und Gütertransport sind verboten. Mindestalter: ab 12 Jahren, ab 9 Jahren mit Radfahrausweis.

ab 12 Jahren, ab 9 Jahren mit Radfahrausweis. Fahrbereiche : Es gelten die gleichen Regeln wie für Fahrräder – gefahren wird auf Radwegen oder der Fahrbahn, nicht auf Gehsteigen.

: Es gelten die gleichen Regeln wie für Fahrräder – gefahren wird auf Radwegen oder der Fahrbahn, nicht auf Gehsteigen. Technische Vorgaben: maximal 25 km/h, höchstens 600 Watt, keine Sitzvorrichtung.

maximal 25 km/h, höchstens 600 Watt, keine Sitzvorrichtung. Alkoholgrenze: 0,5 Promille

Schwere Kopfverletzungen

Für die Polizei war die Identität des zwölfjährigen syrischen Staatsbürgers zunächst auch unklar. Dittrich zufolge fanden die Beamten aber sein Mobiltelefon, auf dem sich auch sehr bald seine Mutter meldete, weil sie sich Sorgen um ihren Sohn machte. Die Berufsrettung versorgte den Buben und brachte ihn mit schweren Kopfverletzungen in den Schockraum eines Krankenhauses. Der behandelnde Arzt dort schätzte den Zustand des Kindes als kritisch ein.

Polizei bittet um Hinweise

Für die Polizei war die Identität des zwölfjährigen syrischen Staatsbürgers zunächst auch unklar. Dittrich zufolge fanden die Beamten aber sein Mobiltelefon, auf dem sich auch sehr bald seine Mutter meldete, weil sie sich Sorgen um ihren Sohn machte. Die Berufsrettung versorgte den Buben und brachte ihn mit schweren Kopfverletzungen in den Schockraum eines Krankenhauses. Der behandelnde Arzt dort schätzte den Zustand des Kindes als kritisch ein.

Die Polizei bat um sachdienliche Hinweise – auch anonym – insbesondere zur Identität des flüchtigen Lenkers an das Stadtpolizeikommando Donaustadt unter der Telefonnummer 01-31310-66230.