Gezielte Aktion des Arbeitsmarktservice: 24 Firmen präsentierten sich und rund 500 Arbeitssuchende strömten zur ersten AMS Jobmesse in Voitsberg.

600 Arbeitssuchende wurden eingeladen, 500 sind letztlich gekommen. Die erste vom AMS Voitsberg organisierte Job-Messe in den Stadtsälen am Dienstag, 22. September, darf demnach als voller Erfolg verbucht werden. AMS-Geschäftsstellenleiter Franz Hansbauer ist begeistert: „Die Firmen sagen, es bewirbt sich keiner. Die Arbeitslosen meinen, es gibt keine Jobs. Mit der Job-Messe wollen wir beide an einen Tisch holen. Ich denke, das ist uns heute eindrucksvoll gelungen.“

Tatsächlich wuselt es in den Stadtsälen. 25 Unternehmen präsentieren sich und ihre Job-Profile, teilweise stehen die Arbeitsuchenden Schlange. Der Clou daran: Jeder der Job-Suchenden bekommt einen Stempelpass am Eingang und muss mindestens einen Bewerbungsstempel vorweisen können. „Wir sehen dann anhand der Auswertungen, wie die Messe ankam “, so Hansbauer.

© KLZ / Robert Preis Bürgermeister Bernd Osprian, Franz Hansbauer (AMS), Stadträtin Christine Hemmer, Roger Vogel (AMS)

Die Bandbreite der bei der Job-Messe vertretenen Firmen ist tatsächlich breit. Vom IT-Dienstleister „Specialis“ aus Mooskirchen bis zur ACC Tierklinik in Voitsberg, dem Friseur Salon Hairmony in Rosental und dem Autohaus Gspandl in Köflach ist alles vertreten. Und was erwarten sich die Firmen von dem Messetag? „Wir suchen laufend Mitarbeiter – Zimmerer, Hilfsarbeiter oder Lehrlinge – es gab bereits einige gute Gespräche“, konstatiert Christian Pfeifer vom Bauunternehmen Pfeiferhaus in Voitsberg. Selina Löscher vom Dachdeckerbetrieb Altenburger in Voitsberg möchte die Messe vor allem zur Aufklärung nutzen: „Viele wissen zum Beispiel gar nicht, dass es eine eigene Lehre für Flachdachbau gibt.“ Nicht zuletzt deshalb sei auch ihr Unternehmen ständig auf der Suche nach Mitarbeitern.

Die Firmen sagen, es bewirbt sich keiner. Die Arbeitslosen meinen, es gibt keine Jobs. Mit der Job-Messe wollen wir beide an einen Tisch holen. — Franz Hansbauer , Geschäftsstellenleiter des AMS Voitsberg

Auch Voitsbergs Bürgermeister Bernd Osprian freut sich. „Es ist ein Pilotprojekt, das gelungen zu sein scheint. Wir stehen diesen Bemühungen mit Sicherheit gerne wieder zur Seite.“ Das freut Messeorganisator, Roger Vogel, stellvertretender Geschäftsstellenleiter des AMS Voitsberg, sehr: „Wir haben vor, die Messe künftig im Frühling und Herbst abzuhalten.“ Ursprünglich stamme die Idee ja vom AMS Liezen, „künftig wird es solche Messen aber im ganzen Land geben“.

1 / 15 AMS Job-Messe in den Voitsberger Stadtsälen © KLZ / Robert Preis

Die Job-Suchenden selbst hegen jedenfalls große Hoffnungen in diese Bemühungen. Christian aus Krottendorf kommt aus der Automobilbranche. „Jetzt versuche ich, in die IT-Branche einzusteigen.“ Peter aus Stallhofen ist auf der Suche nach einer Lehrstelle als Tischler und die Voitsbergerin Maria „schaut sich einfach um“. Und für manche hat die Suche an diesem Tag tatsächlich auch ein Ende.