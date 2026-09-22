KAC-Youngster Finn van Ee gewährt kurz vor dem Kärntner Eishockey-Derby am Mittwoch Einblicke.

Es war ein langer Sommer, deshalb war es lässig, dass wir eigentlich schon ab Mitte Juli am Eis sein konnten. Ich hatte viel Spaß in der Sunshinehockey-League und hoffe stark, dass sich die harte Vorbereitung ausgezahlt hat und dass etwas weitergeht. Es war richtig cool, dass wir die ersten zwei Ligaspiele gewonnen haben, vor allem auch nachdem wir in der Champions Hockey League Probleme hatten, Tore zu schießen. Nach dem Erfolg gegen Pustertal habe ich die Batterien aufgeladen. Ich war eine große Runde mit dem Hund spazieren, habe frische Luft getankt und ich war extra noch beim Frisör, damit ich gut ausschaue – jetzt muss mich der Coach nur noch in die ‚Starting Six‘ geben.

Das Derby kann kommen. Es sind die besten Spiele, da kann jeder sagen, was er will. Die Stimmung, der Ehrgeiz und die Emotionen sind mit nichts vergleichbar. So ein Spiel will man noch einmal mehr gewinnen.

Deshalb liebe KAC-Fans, macht ordentlich Stimmung, schreit‘s so laut wie möglich mit, auch die Sitzer bitte, und zeigt‘s was Klagenfurt zu bieten hat. Und dann genießt den Eishockeyabend. Und Thomas Vallant, ich freu mich auf dich!