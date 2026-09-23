So musikalisch wird heuer der St. Veiter Wiesenmarkt

Ob Volksmusik, DJs oder Rock-Bands, musikalisch bleibt am Wiesenmarkt kaum ein Wunsch offen. Heuer können die Besucher auch selbst zum Mikrofon greifen.

Was wäre der St. Veiter Wiesenmarkt ohne sein Musikprogramm? Die einzelnen Veranstalter setzen heuer wieder auf einen altbewährten Mix aus Volksmusik, Schlager und Rock, natürlich dürfen auch DJs nicht fehlen. Kein Anspruch auf Vollständigkeit.

Auf der „Alternativen Wiesn 26“ des Vereins Schaubude beginnt der Wiesenmarkt am ersten Samstag (26. September) wieder volkstümlich. Den ganzen Tag spielt die „Volksmusik Klagenfurt“. Erstmals gibt es ab 20.30 Uhr einen Karaoke-Abend mit Jasi und Claudia in der Schaubude – Lieblingslied aussuchen, Mikrofon schnappen und loslegen. Am Mittwoch (30. September) ab 19 Uhr ist die Band „Goose.Berry“ auf der Bühne zu sehen und zu hören, am Donnerstag spielen „Blossom Pile“ ab 19 Uhr und um 20 Uhr werden alte Bekannte, nämlich „Session in a Hole“, für Stimmung sorgen. Am Freitag folgen ab 20.15 Uhr „HUAT“ und am Samstag ab 21 Uhr sind fette Gitarrenklänge und Rock-Klassiker mit „Cindy and the Rock History“ angesagt. Den Abschluss am Sonntag ab 16 Uhr bilden „Coinflip Cutie“.

© Markus Traussnig Die „Volksmusik Klagenfurt“ eröffnet die „Alternative Wiesn“

DJs im Discozelt Havana

Im größten Discozelt auf dem Markgelände, dem Havana, geben sich die DJs die Klinke in die Hand. Am Eröffnungssamstag legen von 13 bis 22 Uhr abwechselnd DJ Wickbone und DJ DirtyDan auf, ehe von 22 bis 2 Uhr die DJs Pagix und Hendrix hinter den Turntables stehen. Sonntag und Dienstag legt jeweils von 18 bis 24 Uhr DJ Stylex auf, am Montag sorgen Erhard Hostädter und DJ Wickbone für Stimmung – ebenfalls von 18 bis 24 Uhr. Am Mittwoch wechseln sich von 17 bis 24 Uhr die DJs FeelX und Dropstar ab und am Donnerstag steigt die Antenne Party mit DJ Ronny (18 bis 24 Uhr). FeelX und Wickbone bestreiten im Wechseldienst von 16 bis 2 Uhr auch den Wiesenmarkt-Freitag. Die Bühne im Havana gehört am Samstag ab 18 Uhr DJ Dropstar, ab 21.30 Uhr legen TMLS DJs auf. Am zweiten Sonntag folgt DJ Gero und den Abschluss am Montag bildet DJ Dirty Dan (jeweils von 18 bis 24 Uhr).

In „Moser‘s Almhütte“ von Gastronom Peter Moser sind ebenfalls altbekannte DJs am Werk. Am Mittwoch und Freitag legt DJ Rokko alias Robert Lassernig auf, an den restlichen Tagen DJ Nameless (Stefan Leitner). „Sie beginnen jeweils um etwa 19 Uhr und sorgen bis zur Sperrstunde für Musik“, erklärt Moser.

© KLZ / Gert Köstinger Gastronom Peter Moser

„NoooN“ kommt ins „Wiesn Stadl“

Einen Mix aus Bands und DJs erwartet die Gäste im „Wiesn Stadl“ von Sandro Dobesch. DJ RaphX und die Partyband „MeetU“ eröffnen den Wiesenmarkt am 26. September, ebenfalls gibt es an diesem Abend die „Dobesch Power Hour“ mit „MAPH & MiidubMC“. Dieses Line-Up ist auch am zweiten Wiesenmarkt-Samstag (3. Oktober) zu hören. Am Mittwoch legen die DJs RaphX und MNS auf, am Freitag stehen die DJs Smurfy und Dropstar, Captain Curtis und der bekannte Musikproduzent und DJ „NoooN“ auf der Bühne. Das Abendprogramm startet an allen Tagen um etwa 19 Uhr.

Apres-Ski-Feeling

Apres-Ski-Feeling soll im „s’Rüscherl“ von Roland Schweiger aufkommen. „Wir wollen in unserem urigen Almstadl eine bunte Mischung aus DJs und Live-Musik an den starken Tagen bieten“, erklärt der Gastronom. Auch am Montag, Dienstag und Donnerstag wird es einen DJ geben, das Musikprogramm wird, wie auch in den anderen Zelten und Hütten, ab etwa 19 Uhr beginnen.

Jeden Tag Stimmung im Festzelt

Für ein variantenreiches Musikprogramm sorgt an jedem Markttag das größte Zelt auf der Wiesn, das St. Veiter Festzelt von Walter Motschiunig. Los geht es am Eröffnungstag ab 11 Uhr mit der Bergkapelle Hüttenberg, von 14 bis 20 Uhr spielen die Wendl Buam und ab 20 Uhr sorgt die Liveband Combo für Stimmung. Die Wendl Buam spielen mit Ausnahme vom Mittwoch an jedem Tag im Festzelt. Unter anderem begeistert am Montag, 28. September, Marc Pircher die Gäste ab 19 Uhr. Am Donnerstag, dem 1. Oktober, gibt es zudem eine Singleparty mit DJ Mike. Dafür gibt es ab 18 Uhr auch eine Happy Hour, ausgewählte Drinks kosten den ganzen Abend lang fünf Euro. Am zweiten Wochenende, Freitag und Samstag ab 20 Uhr, liefert die Band FolkXtime ab. Auch die drei Wilderer sind mehrfach am Start: Am Montag, (12 bis 15 Uhr), Mittwoch (15 bis 18 Uhr), Donnerstag (14 bis 17 Uhr), Freitag (14 bis 17 Uhr), Samstag (13 bis 16 Uhr), Sonntag (11 bis 14 Uhr) sowie am Montag, 5. Oktober (12 bis 15 Uhr).