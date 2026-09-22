Heimo Niederkofler „DJ Heimo“ trat mit seiner Musik in Mallorca auf. Am 16. September ist der Klagenfurter im 55. Lebensjahr nach schwerer Krankheit verstorben.

Am 16. September verstarb der Klagenfurter Heimo Niederkofler nach plötzlicher, schwerer Krankheit im 55. Lebensjahr. Heimo Niederkofler war vielen als „DJ Heimo“ bekannt.

„Die Musik war seine große Leidenschaft. Er hatte immer wieder Auftritte in Mallorca“, erzählt Ehefrau Sonja Niederkofler. Darunter auch in den großen Ballermannclubs „El Arenal“ oder im „Megapark“, in dem auch schon „DJ Ötzi“ oder „Nik P.“ aufgetreten sind. Zu Hause in Klagenfurt war seine Musik im „Café DJ 1“ in Viktring zu hören, dieses betrieb er mit seiner Ehefrau. „Seine Platten hat er auf eigenen Wunsch gemeinsam mit Hubert Dreier produziert und vermarktet. Einen Plattenvertrag wollte er nie, er wollte dieses stressige Leben nicht“, sagt Sonja Niederkofler. Seine Lieder schafften es in die deutsche Hitparade und in die Mallorca-Charts.

Zuletzt als Busfahrer im Einsatz

Niederkofler wurde am 21. April 1972 in Villach geboren, lernte dort den Beruf des Druckers und war jahrelang zuständig für den Druck der Kärntner Tageszeitung. Nach Einstellung der Zeitung war er als Busfahrer für Bacher Reisen unterwegs. Er hinterlässt seine Tochter Sabrina und seinen Enkel Nikolas.

Die Verabschiedung findet am Samstag, den 26. September um 14 Uhr in der Zeremonienhalle am Friedhof Klagenfurt-Annabichl statt