Ralf Rangnick feiert seinen „50er“: Seine Teamchef-Ära in Zahlen

Österreichs Chefcoach wird gegen Israel 50 Länderspiele alt. Wer spielte am öftesten? Wer erzielte am meisten Treffer? Wie viele Spieler kamen zum Einsatz?

Denkt man von Turnier zu Turnier, startet Ralf Rangnick bei diesem Lehrgang in seine dritte Periode als ÖFB-Teamchef. Der Auftakt in die Nations League gegen Israel ist gleichzeitig sein 50. Länderspiel als Chefcoach von Österreich. Vor dem Jubiläum einige Kennzahlen einer den rot-weiß-roten Fußball prägenden Ära.

Die Nummer fünf: Als fünfter Teamchef der ÖFB-Geschichte knackt Rangnick den Fünfziger. Zum Überholmanöver auf einige Vorgänger hat er bereits angesetzt. Josef Hickersberger benötigte zwei Amtszeiten, um auf 56 Länderspiele zu kommen. Marcel Koller erreichte 54 Matches an Österreichs Seitenlinie, Herbert Prohaska deren 51. An der Spitze thront seit knapp neun Jahrzehnten mit Hugo Meisl der Boss des „Wunderteams“. Seine 133 Länderspiele als Teamchef bleiben tendenziell noch längere Zeit unerreicht.

Die Bilanz: 28 Siege, neun Remis und 12 Niederlagen stehen nach den bisherigen 49 Länderspielen für Rangnick zu Buche. Das ergibt einen Punkteschnitt von 1,9, der von keinem ÖFB-Teamchef mit einer Mindestanzahl von zehn Länderspielen übertroffen wird. Interessant ist der Vergleich mit Vorgänger Franco Foda, der es in 48 Partien auf 27 Siege, sechs Remis und 15 Niederlagen und einen Punkteschnitt von 1,81 gebracht hat. Im Rahmen dieses Lehrgangs trifft Österreich gleich zwei Mal auf den nunmehrigen Nationaltrainer des Kosovo.

© GEPA Nicolas Seiwald ist in der Ära Rangnick quasi unverzichtbar

Der Rangnick-Rekordler: Die Frage, wer am meisten Matches unter Rangnick absolvierte, ist kein allzu listiges Rätsel. Nicolas Seiwald wurde bei der Premiere des Deutschen gegen Kroatien zur Halbzeit eingewechselt und fortan lediglich beim Test gegen Andorra geschont. Lediglich vier seiner 48 Länderspiele unter Rangnick spielte der „Marathon-Mann“ nicht durch.

Die Top-Ten: Auf den weiteren Plätzen landet der Stamm der bisherigen Teamchef-Ära. Michael Gregoritsch (43 Einsätze), Marcel Sabitzer (42), Konrad Laimer (41), Stefan Posch (41), Marko Arnautovic (39), Christoph Baumgartner (39), Romano Schmid (38), Philipp Lienhart (34) und Patrick Wimmer (32) komplettieren die Top-Ten. Xaver Schlager (30) und David Alaba (25) wären ohne ihre schweren Verletzungen vermutlich auch Fixstarter gewesen.

Eingesetzte Spieler: Insgesamt standen 56 Spieler in zumindest einem Rangnick-Länderspiel auf dem Platz. Für 12 Akteure blieb es (vorerst) bei einem Match: David Affengruber, Daniel Bachmann, Samson Baidoo, Thierno Ballo, Guido Burgstaller, Niklas Hedl, Mathias Honsak, Tobias Lawal, Manprit Sarkaria, David Schnegg, Andreas Ulmer und Florian Wiegele. Gerade bei Wiegele und Affengruber ist damit zu rechnen, dass sie in den weiteren Plänen eine Rolle spielen, die zu weiteren Auftritten für Österreich führt.

© GEPA Michael Gregoritsch erzielte die meisten Treffer unter Ralf Rangnick

Die Rangnick-Torschützenliste: Michael Gregoritsch hat in der Ära des 68-Jährigen bislang am öftesten getroffen. 18 Tore reichen knapp, aber doch zum Platz an der Sonne. Marko Arnautovic (17) und Marcel Sabitzer (16) reihen sich knapp dahinter ein, auch Christoph Baumgartner ist mit 13 Treffern zweistellig. Dass sich in Zukunft weitere Vollender aufdrängen sollten, ist offenkundig, denn danach gibt es einen klaren Cut in der internen Schützenliste. Auf den weiteren Plätzen folgen Konrad Laimer (5) sowie Stefan Posch und Romano Schmid (beide 4). Pünktlich zum 50er könnte es übrigens auch in Sachen Tore und Gegentore runde Jubiläen geben. Derzeit hält die ÖFB-Elf unter Rangnick bei einer Tordifferenz von 97:49.

Es fehlen 475 Länderspiele: Es ist vielleicht kein kompletter Neuaufbau, den das Nationalteam nun bewältigen muss, aber von einer Zäsur lässt sich durchaus sprechen. Mit Marko Arnautovic, David Alaba, Marcel Sabitzer, Konrad Laimer und Christoph Baumgartner stehen zumindest vorübergehend Akteure nicht zur Verfügung, die in ihrer ÖFB-Laufbahn zusammengerechnet 475 Länderspiele absolviert haben. Zudem gilt es, wieder zum intensiven Auftreten aus erfolgreichen Zeiten vor der WM zurückzufinden. Sein Erfolgsrezept konnte Rangnick seinen Schützlingen schon 2022 beim Start seiner Ära recht flott vermitteln. Nun sind im Idealfall die Nachrücker dran.