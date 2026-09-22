Heuriger Sommer war Stresstest für Orgeln in Österreich

Der heurige Rekordsommer mit langen Temperaturperioden über der 30-Grad-Marke hat in Österreich besonders Organisten Schweißperlen auf die Stirn getrieben: Mechanik und viele aus Holz gefertigte Einzelteile von Orgeln verzogen sich in der Trockenheit. Die Folgen daraus wurden der Albtraum jedes Musikers vor der Aufführung: Heuler (eine Pfeife erklingt ohne eine Taste zu drücken), in sich verstimmte Instrumente oder klemmende Tasten, wie ein APA-Rundruf ergab.

© APA/THEMENBILD Die Brucknerorgel im Stift St. Florian