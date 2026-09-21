In St. Marein im Mürztal kam für einen Bewohner eines Hauses jede Hilfe zu spät. Auch die Feuerwehr musste sich erst den Weg zur Türöffnung bahnen.

Der Ärger ist Dominik Tonweber merkbar anzuhören. Der Kommandant der Feuerwehr St. Marein im Mürztal sagt: „Das war nicht das erste Mal.“ Schon wieder hätte ein Auto einen Einsatz der Feuerwehr verzögert. Dieses Mal kamen die Einsatzkräfte bei einer Türöffnung zu spät. Mit Folgen: Die Person in der Wohnung verstarb mutmaßlich an einem Herzinfarkt.

Gegen 12 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr mittels Sirenenalarm zu einer Türöffnung alarmiert. Der Weg dorthin gestaltete sich jedoch schwierig. Tonweber erklärt, dass ein Auto in die Kreuzung hineingeparkt hatte. „Unsere Einsatzkräfte mussten sehr, sehr langsam am Auto vorbeifahren und verloren somit wertvolle Minuten.“

Einsatzkräfte kamen zu spät

Als man am Einsatzort eintraf, war bereits der First-Responder anwesend, weitere Einsatzkräfte der Rettung jedoch noch nicht. Als die Wohnung schließlich geöffnet wurde, kam die Hilfe zu spät. Die betroffene Person in der Wohnung verstarb an der Einsatzstelle. Der Todeszeitpunkt im konkreten Fall dürfte länger zurückliegen. Der Mann hätte wohl also auch nicht überlebt, wenn die Feuerwehr pünktlich eingetroffen wäre.

Seitens der Feuerwehr wird angesichts der Geschehnisse dennoch eindrücklich an die Bevölkerung appelliert, Halte- und Parkverbote im Ortsgebiet konsequent einzuhalten. „Im Ernstfall zählt nun einmal jede Minute“, sagt Tonweber. Die Straßenverkehrsordnung schreibt vor, dass zwei Fahrstreifen in der Regel frei bleiben müssen und nicht von parkenden Autos blockiert werden dürfen.