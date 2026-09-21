Hochrangiger Beamter Polens stürzte aus einem Fenster im dritten Stock der polnische Botschaft in Laibach. Der Mann schwebt in Lebensgefahr.

Ein hochrangiger Diplomat aus Polen ist drei Stockwerke tief aus dem Fenster der polnischen Botschaft in Ljubljana (Laibach) in Slowenien gestürzt. Der Mann wird seither im Krankenhaus behandelt und schwebt in Lebensgefahr.

Die slowenische Polizei bestätigt den Vorfall, der sich am 13. September gegen 3 Uhr morgens ereignet hat, sie habe allerdings keine Ermittlungen aufgenommen, da es sich um Räumlichkeiten einer diplomatischen Einrichtung handle. Gemäß Artikel 22 des Wiener Abkommens genießen diese völlige Unverletztlichkeit.

Die Ursache für den Sturz ist somit noch ungeklärt, die polnische diplomatische Vertretung hat angekündigt eigene Ermittler mit der Untersuchung des Falls zu beauftragen. Laut RTV Slo soll der Sturz sich während einer Feier ereignet haben, an der mehrere Personen teilgenommen haben.

Im Urlaub

Wie polnische Medien berichten, sei der Diplomat für die Koordinierung und Überwachung von Sicherheitsmaßnahmen im Außenministerium sowie an polnischen diplomatischen Vertretungen weltweit zuständig. Zum Zeitpunkt des Sturzes habe er sich im Urlaub befunden. Der Sprecher des Außenministeriums Maciej Wewior bestätigte aber, dass sich der Mann in einer Wohnung im Gebäude der Botschaft aufgehalten habe.

Der hochrangige Beamte soll zuvor diplomatische Sendungen entgegengenommen haben, um sie in Slowenien weiterzureichen. Das, obwohl er auf Urlaub gewesen sei und keinen Dienstreiseauftrag hatte, der ihn dazu ermächtigt hätte, schreibt das polnische Nachrichtenportal Niezalezna.pl.

„Höchst verdächtiger Vorfall“

Krzysztof Bosak, stellvertretender Vorsitzender des polnischen Sejm, dem Unterhaus des Parlaments, meinte gegenüber RTV Slo, der Fall erfordere eine gründliche Untersuchung: „Wenn jemand in einem Gebäude aus dem Fenster stürzt und sich anschließend herausstellt, dass er auf Reisen war und bestimmte Pakete transportierte, dann ist das nicht mehr nur ein mysteriöser Fall, sondern ein höchst verdächtiger Vorfall, der eine detaillierte Untersuchung erfordert.“