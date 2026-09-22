Darum wirbt Ski-Ass Julia Scheib für ihre südsteirische Heimat

Julia Scheib ist für die nächsten drei Jahre Markenbotschafterin der Erlebnisregion Südsteiermark. Die Frauentalerin soll die Themen Genuss und Bewegung verbinden.

Mit der Unterstützung der ersten Etappe der „Tour of Austria“ hat der Tourismusverband Südsteiermark bei der Bewerbung der Region heuer schon einmal erfolgreich auf den Spitzensport gesetzt. Daran möchten die Verantwortlichen nun auch längerfristig anknüpfen. Dafür sorgen soll eine auf drei Jahre anberaumte Kooperation mit Skirennläuferin Julia Scheib als Markenbotschafterin für die Erlebnisregion Südsteiermark.

Hintergrund ist eine bewusste strategische Entscheidung: „Wir wollen das Bewegungssegment künftig stärker bearbeiten, um herzuzeigen, dass die Südsteiermark nicht nur für kulinarischen Genuss steht, sondern auch beste Voraussetzungen für sportliche Aktivitäten aller Art bietet“, erläutert Nicole Reiterer, Geschäftsführerin der Erlebnisregion Südsteiermark.

© Südsteiermark Tourismus/Tina Reiter Die Kooperation mit Julia Scheib ist vorerst auf drei Jahre anberaumt

Um das zu vermitteln, habe man mit Julia Scheib eine perfekte Partnerin gefunden. Die Frauentalerin stehe ebenso wie die Südsteiermark für Werte wie Bodenständigkeit, Naturverbundenheit sowie Freude an Bewegung und Genuss. „Uns war von Beginn an wichtig, keine klassische Werbepartnerschaft einzugehen, sondern eine authentische Geschichte zu erzählen“, betont Reiterer.

Plätze und Menschen

Diese Geschichte wird in den nächsten drei Jahren vor allem über Videos auf allen Kanälen des Tourismusverbands erzählt. Geteilt werden die Beiträge auch auf den Social-Media-Profilen von Scheib. Zum Auftakt erzählt die Riesentorlaufweltcupsiegerin über ihre Motivation, für ihre Heimat Werbung zu machen. In weiterer Folge soll sie ihre persönlichen Lieblingsplätze sowie Menschen aus der Region vorstellen. „Im Weltcup geht es für mich jeden Tag um Leistung und oft um Hundertstelsekunden. Umso wichtiger sind für mich Orte, an denen ich abschalten, Energie tanken und mir bewusst Zeit nehmen kann“, erklärt Scheib.