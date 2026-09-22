Das steirische Tennis-Ass ist ein Voitsberger

Der erst 18-jährige Jonas Kreuz aus Voitsberg gewann die steirischen Meisterschaften in der allgemeinen Klasse der Herren. Warum er dennoch nicht feiert.

Gerade eben feierte das österreichische Tennis-Daviscupteam den Final-Einzug in Bologna – mit Jurij Rodionov, Lucas Miedler und Neil Oberleitner zählt Österreich damit zu den acht besten Tennisnationen der Welt. Während die einen also dabei sind nach den Sternen zu greifen, ist auch ein 18-jähriger Voitsberger drauf und dran, sich im Tennis einen Namen zu machen. Und wer weiß, vielleicht dauert es gar nicht mehr lange, und er spielt selbst im Daviscup-Team mit.

Die Rede ist von Jonas Kreuz, einem 18-jährigen Voitsberger, der vor einigen Tagen in der Steiermark für Furore gesorgt hat und die Tennismeisterschaften in der allgemeinen Klasse der Herren im Single und im Doppel (mit Rafael Ficjan aus Weiz) für sich entschieden hat.

Der Erfolg des Nachwuchstalents beruht auf jahrelanger harter Arbeit. „Ich habe mit neun Jahren begonnen, in Voitsberg Tennis zu spielen, ab elf war ich beim Steirischen Tennisverband“, schildert der Schüler des BORG Monsbergergasse in Graz. Mittlerweile wird er von Vater Gerd Hösele trainiert und beraten, Hermann Tötschl fungiert als Mental-Coach. Mittlerweile rangiert Kreuz auf Platz 38 in Österreich und weist ein ITN von 1,620 auf (International Tennis Number).

Wer aber glaubt, dass Jonas Kreuz seinen ersten größeren Titel gehörig gefeiert hat, der irrt. „Ich bin nicht so ein Partytiger, habe nur mit meiner Familie ein bisschen angestoßen.“ Denn natürlich sind alle mächtig stolz, liegt der Ballsport doch in der Natur der Familie – Vater Hösele und Bruder Yannick Pfaffen betreiben schließlich auch das Padelpoint 82 in Rosental, ein Padel-Sport-Center, das seit April 2026 geöffnet hat. Eine Feier steht bei Lukas Kreuz demnächst aber auf jeden Fall noch an. Im Oktober hat er nämlich seinen Maturaball – danach dreht sich alles um die Schule, und – natürlich – um Tennis.