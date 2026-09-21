Die Partnersuche der Energie Steiermark wirft Fragen auf

Am Dienstag debattiert der Landtag in einer Sondersitzung über die Suche nach einem finanzkräftigen Partner für die Energie Steiermark. Das wirft Fragen auf, die wir hier zusammengefasst haben.

Kurzfristig nicht. Sehr viele Faktoren sind für die Tarifhöhe verantwortlich, eine Kapitalerhöhung kaum. Überspitzt: Frieden im Iran und in der Ukraine würde den Kunden aller Stromanbieter wesentlich mehr helfen. Laut Preismonitor der e-control vom September liegt die Energie Steiermark bei den lokalen Strom-Anbietern im Mittelfeld (Platz 8 von 13). Die letzte Tarifanpassung (nach unten) war im Juni und ist bis Sommer 2027 fixiert.

Wird der Strom für Kunden der Energie Steiermark bei einem Deal billiger?

Rechnerisch könnte man damit drei Windparks errichten, wie sie gerade auf der Freiländeralm anstehen. Die Anlage mit den größten Windrädern Europas kostet 162 Millionen Euro und soll im Endausbau 57.000 Haushalte versorgen bzw. so viel Strom liefern wie drei Grazer Murkraftwerke zusammen.

Was lässt sich mit so viel Geld anstellen?

Die Steiermark, der 100 Prozent des Energieversorgers gehören, möchte mindestens 533 Millionen Euro haben. So viel wurden im Frühjahr 2023 vom Land, also dem Steuerzahler, in die Hand genommen, um die restlichen Anteile von der australischen Fondsgesellschaft Macquarie zurückzukaufen.

Das Land Steiermark möchte bis Herbst 2027 einen Partner finden, der frisches Geld für den Ausbau der Netze, erneuerbare Energie und Speicher in die Hand nimmt.

Was ist denn jetzt wieder mit der Energie Steiermark los?

Transport der Windräder auf die Freiländeralm, wo der Windpark der Energie Steiermark um insgesamt 162 Millionen Euro ausgebaut wird

Und was ist mit den Fernwärme-Kunden? Die meisten Fernwärmekunden hierzulande hat die Energie Graz. Die Energie Steiermark hält zwar Anteile, ist aber nicht tonangebend. Ein Investor könnte, wenn überhaupt, nur über Umwege auf die Tarife Einfluss nehmen. Viel entscheidender sind die Gasgroßhandelspreise – und die zeigen derzeit kräftig nach oben.

Wer soll da einsteigen? Gesucht wird ein Finanzinvestor (Banken, Versicherungen etc). Also jemand mit Geld, der solches mit dem Einstieg verdienen möchte. Das ist deshalb zu betonen, da ursprünglich auch der Einstieg anderer Energieversorger angedacht war. Der Verbund wurde häufig als Wunschpartner gehandelt, da die Steiermark vergleichsweise wenig mit Wasserkraft verdient.

Was bedeutet der Deal für die stark verschuldete Steiermark? FPÖ und ÖVP betonen, dass das Geld sicher nicht zum Schuldenabbau verwendet wird. Es soll im Unternehmen für Investitionen bleiben. So oder so: Zuletzt bekam das Land als Alleineigentümer 75 Millionen Euro an Dividende des Landesenergieversorgers. Ein neuer Partner würde seinen Anteil daran erhalten.

Warum wettern SPÖ und KPÖ gegen den Verkauf? Die KPÖ ist grundsätzlich dagegen, dass öffentliche Daseinsvorsorge (teil-)privatisiert wird. Etwas komplexer ist es bei der SPÖ: Max Lercher beruft sich auf eine (eigene) Umfrage, wonach 81 Prozent der Steirerinnen und Steirer es für wichtig hielten, dass das Unternehmen zu 100 Prozent in Landeshand bleibt. Der Tenor der SPÖ: Ein Verkauf würde das Land „seiner Unabhängigkeit in der Energieversorgung und Preisgestaltung“ berauben. Das stimmt nur zum Teil. Tatsache ist, dass die Lercher-SP von einem „Steiermark-Fonds“ für regionale Projekte schwärmt, der mit Millionen aus der Energie Steiermark gespeist werden soll. Ein neuer Minderheitseigentümer könnte allerdings weniger Dividende bedeuten. Wobei FPÖ und ÖVP den Fonds bisher auch nicht umsetzen wollen.

Und die Argumente der Koalition? Kunasek-FPÖ und Khom-ÖVP betonen, es sei keinesfalls ein Ausverkauf geplant, sondern eine Kapitalerhöhung um 25 Prozent, wofür neue Aktien für den gesuchten Investor ausgegeben werden. Hintergrund: Der Landesenergieversorger braucht Geld, will er doch bis 2035 rund 5,8 Milliarden Euro investieren (Diese Summe ist aber nicht in Stein gemeißelt). Das Land als Eigentümer hat aber Geldsorgen und kann den „Ausbauturbo“ nicht zünden.

Kommt die Investorensuche überraschend? Nein. Beim Rückkauf 2023 betonte die Landesspitzen Christopher Drexler (ÖVP) und Anton Lang (SPÖ), dass man nur vorübergehend Alleineigentümer sein werde. Anteile könnten entweder „an einen Partner aus der Branche, einen langfristigen strategischen Investor oder mittels Börsengang“ verkauft werden. Unter Landeshauptmann Franz Voves war einmal sogar ein deutlich höherer Anteilsverkauf Thema, was die anderen Parteien aber verhinderten.