Nach Babler beleidigte er Richter als „Obernazi“: Kärntner vor Gericht

Er unterbrach eine Parlamentssitzung und stürmte bald darauf eine Gerichtsverhandlung in Klagenfurt. Nun stand ein Kärntner (71) in Judenburg vor Gericht.

Er hatte im Vorjahr gleich zwei lautstarke und verstörende Auftritte: Einmal Anfang Juli im Parlament, als er während einer Rede von Vizekanzler Andreas Babler „Du Nazi, du“ in den Plenarsaal rief, auch Ausdrücke wie „Kriegstreiber“, „Schweine“, „Sauhaufen“ und „Heil Hitler“ sollen gefallen sein. Der Sicherheitsdienst führte den Mann ab, die Sitzung ging nach kurzer Unterbrechung weiter.

„Obernazi, Nazi und Verbrecher“

Einige Wochen darauf dann der nächste Eklat, diesmal am Landesgericht Klagenfurt: Derselbe Mann stürmt am 27. August des Vorjahres zu Beginn einer Verhandlung mit geballter Faust auf Strafrichter Christian Liebhauser-Karl zu und beschimpft ihn als „Obernazi, Nazi und Verbrecher“. Weitere Justizbeamte beleidigt er gleich mit. 28 Menschen im Gerichtssaal werden zu Zeugen. Kurios: Der Mann hatte mit dem verhandelten Fall gar nichts zu tun.

Am Montagvormittag (21. September) hatte der 71-jährige Kärntner seinen nächsten Auftritt. Diesmal allerdings als Angeklagter vor Richterin Helene Sammt beim Bezirksgericht Judenburg. Dorthin wurde der Prozess um den verbalen Angriff auf Richter Christian Liebhauser-Karl verlegt, um jeglichen Anschein von Befangenheit in Kärntner Gerichten zu vermeiden.

„Zu hundert Prozent richtig“

Der Mann erscheint im grauen Anzug und weißen Hemd, Anwalt hat er keinen. Die Richterin fragt ihn, ob es richtig sei, dass er Christian Liebhauser-Karl als „Obernazi, Nazi und Verbrecher“ beschimpft habe. „Zu hundert Prozent, sehr richtig, Frau Doktor“, sagt er zu Magistra Helene Sammt.

Er habe auf dem Verhandlungsspiegel des Landesgerichts Klagenfurt entdeckt, dass Liebhauser-Karl eine Verhandlung leite und ihn dort aufgesucht. Vor Gericht in Judenburg enthüllt er sein Motiv: 2021 sei er als Beschuldigter in einem Prozess um Cannabisanbau geführt und verurteilt worden. Richter war Christian Liebhauser-Karl: „Ich bin mir damals vorgekommen wie in einem Nazifilm“, fühlt er sich heute noch ungerecht behandelt. So seien mehrere Zeugen nicht gehört worden.

Sie können nicht Unrecht tun, weil sie glauben, es ist ihnen Unrecht widerfahren. — Helene Sammt , Richterin

Der Pensionist will die Gelegenheit nutzen, diesen Fall noch einmal aufzurollen, wird teilweise emotional. Die Richterin muss ihn mehrmals stoppen: „In diesem Verfahren geht es um von Ihnen getätigte Beleidigungen. Sie können nicht Unrecht tun, weil sie glauben, es ist ihnen Unrecht widerfahren.“ – „Ja, Frau Doktor“, beruhigt er sich und merkt an, auch mit seinem Wirbel im Parlament habe er Aufmerksamkeit auf seinen Fall lenken wollen (dafür wurde er übrigens nicht verurteilt).

Vorstrafen

Im Laufe des Prozesses stellt sich heraus, der Mann hat etliche Vorstrafen angesammelt und fühlt sich schon sein ganzes Leben von der Justiz ungerecht behandelt. Begonnen habe es Anfang der 1990er-Jahre, als er wegen Gewalt gegenüber seiner damaligen Frau zu vier Monaten verurteilt wurde. „Ich habe sie nie angegriffen“, will er von damals erzählen. Die Richterin muss ihn einmal mehr daran erinnern, dass es hier um etwas anderes geht.

Gesunkene Hemmschwelle

Sie ruft Richter Christian Liebhauser-Karl und zwei beim Prozess in Klagenfurt anwesende Journalistinnen als Zeugen auf. Nachdem der Angeklagte seine Beleidigungen ohnehin nicht bestreitet, sind sie schnell fertig. Dem Richter und seinem Anwalt Bernhard Fink ist nur der Hinweis wichtig, dass die Hemmschwelle der Angriffe gegen Richter immer geringer werde und so ein Verhalten nicht tolerierbar sei. Liebhauser-Karl fordert als Privatbeteiligter 4000 Euro Schadenersatz, nicht zuletzt, weil der „Obernazi“-Vergleich gesellschaftliche Wellen geschlagen habe.

„Danke vielmals, Frau Doktor“

Für sein Verhalten im Schwurgerichtssaal habe er sich entschuldigt, bei seinen Vorwürfen bleibe er, betont der Angeklagte mehrmals. Die Richterin verurteilt ihn zu zehn Wochen bedingt, weil er einen Beamten während der Ausübung seines Amtes beleidigt hat. Zudem muss er Bewährungshilfe in Anspruch nehmen. Den Schadenersatzanspruch des Richters verweist sie auf den Zivilrechtsweg.

Das Urteil nimmt der 71-Jährige sofort an, wie er sich insgesamt sehr höflich gegenüber der Richterin verhält. Auch nach deren Spruch: „Danke vielmals, Frau Doktor, und einen schönen Tag noch.“