Frühstückspension nahe Faaker See sucht neue Besitzer

In den letzten sieben Jahren hat André Irmscher die Pension „La Irmania“ in Ledenitzen renoviert und zu einem erfolgreichen Betrieb gemacht. Nun möchte der 55-Jährige die Pension verkaufen.

Als Gast kam André Irmscher einst wegen der European Bike Week regelmäßig nach Kärnten. Seit sieben Jahren betreibt der 55-Jährige in Ledenitzen selbst die Frühstückspension „La Irmania“. Nun wird ein Käufer gesucht. Der Grund: Er will wieder mehr Zeit für seine eigentliche Leidenschaft haben: Airbrush.

2019 kaufte der gebürtige Deutsche die damals sanierungsbedürftige Pension und baute sie Schritt für Schritt um. Zimmer wurden saniert, Fenster erneuert, ein Zubau errichtet und Teile des Gebäudes mit Wärmeschutz versehen. Auch das separate Privathaus auf dem Areal wurde saniert und in zwei Wohnungen geteilt sowie das Dach erneuert.

© KK/Privat André Irmscher betreibt die Pension seit sieben Jahren und möchte sich wieder mehr seinem zweiten Standbein, dem Airbrush widmen

Die gesamte Familie fährt Motorrad

Dass sich Motorräder wie ein roter Faden durch die Pension ziehen, kommt nicht von ungefähr. Irmscher, seine Frau, Kinder und Schwiegersöhne fahren selbst Motorrad. „Ich war jahrelang selbst Gast bei der European Bike Week und habe auch meine Custom-Bikes ausgestellt“, erzählt er. Aus regelmäßigen Kärnten-Aufenthalten wurde schließlich sein neues Zuhause.

Im Herzen war ich immer schon Kärntner. — André Irmscher , Betreiber „La Irmania“

Die Frühstückspension verfügt über zwölf Doppelzimmer, mit Zustellbetten können bis zu 33 Gäste beherbergt werden. Jedes Zimmer besitzt ein eigenes Bad und einen Balkon. Zum Publikum zählen Stammgäste aus der Motorradszene ebenso wie Durchreisende auf dem Weg Richtung Kroatien und auch Monteure. Aktuell sei das Haus wegen Arbeitern an Großbaustellen in der Region gut gebucht.

© KK/La Irmania Alle Zummer wurden individuell gestaltet

Trotzdem will Irmscher sich langfristig von der Pension trennen. Die Liegenschaft könnte weiter als Beherbergungsbetrieb genutzt werden, laut Irmscher wäre aber auch eine andere Verwertung denkbar. Zeitdruck gebe es keinen. „Ich möchte mich einfach wieder stärker auf meine künstlerische Leidenschaft konzentrieren.“ Dabei bemalt er Motorräder und andere Fahrzeuge, Wände und Fassaden, bietet Kurse an und arbeitet auch im Bereich Body-Painting. Was klar ist: Ledenitzen bleibt meine Heimat.