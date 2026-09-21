Auto rammte auf Schutzweg Kinderwagen: Bub (2) herausgeschleudert

Autofahrer wollte in Graz abbiegen und nahm Mutter mit Kinderwagen wahr – dann rutschte er laut Polizei aber vom Bremspedal.

Schrecklicher Unfall am Montag in Graz: Gegen 7:45 Uhr war ein 59-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit seinem Pkw auf der Vinzenz-Muchitsch-Straße in südlicher Fahrtrichtung unterwegs. Er wollte laut Polizei an der Kreuzung rechts in die Kapellenstraße einbiegen.

Zeitgleich wollte eine 34-jährige Grazerin mit ihrem Kinderwagen den Schutzweg überqueren – im Kinderwagen befand sich ihr zweijähriges Kind. Der 59-Jährige nahm die Fußgängerin wahr, dürfte jedoch beim Abbiegevorgang mit seinem Fuß vom Bremspedal gerutscht sein. In der Folge stieß er mit dem Kinderwagen zusammen, wodurch das Kind herausgeschleudert wurde.

Der Bub dürfte glücklicherweise „nur“ leichte Verletzungen erlitten haben und wurde nach der Erstversorgung ins LKH Graz auf die dortige Kinderklinik eingeliefert. Die 34-Jährige sowie der 59-Jährige blieben unverletzt.