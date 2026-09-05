Polizei sucht blauen Polo nach Unfall in Ludersdorf-Wilfersdorf

Der 16-jährige Mofalenker stürzte Mittwochnachmittag am Pirchaweg fatal, als er einem blauen VW Polo ausweichen wollte.

Die Polizei ersucht um Hinweise an die Inspektion Gleisdorf unter Tel. 059 133/6264 (Sujetbild)

Ein 16-jähriger Mofalenker stürtzte Mittwochnachmittag am Pirchaweg fatal, als er einem blauen VW Polo ausweichen wollte. Nun bittet die Polizei um Hinweise an die Inspektion Gleisdorf unter Tel. 059 133/6264.

Der Teenager war gegen 15.45 Uhr mit seinem Mofa beim Pirchaweg (Gemeinde Ludersdorf-Wilfersdorf) unterwegs. Dabei kam ihm ein blauer VW Polo entgegen: Der Jugendliche musste ausweichen, geriet aufs Bankett und prallte dort gegen einen Durchlass.

Mofalenker schwer verletzt

Obwohl sich die beiden Fahrzeuge nicht berührten, erlitt der Jugendliche schwere Verletzungen. Er musste mit Christophorus 12 in die LKH-Kinderklinik nach Graz geflogen werden. Dort diagnostizierte man eine schwere Wirbelverletzung.

Der Lenker des entgegenkommenden Pkw ist bislang unbekannt. Die Polizei ersucht den Lenker oder Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Auto geben können, sich unter Tel. 059 133/6264 zu melden.