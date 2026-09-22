Fotografin eröffnet nahe Villach neues Studio mit besonderem Konzept

Fotografin Ruth Pekoll-Kellenz eröffnet Anfang Oktober mit „The Bloom Studio“ einen Raum für Fotoshootings, Kurse und Workshops.

Seit zwölf Jahren begleitet Ruth Pekoll-Kellenz Familien mit ihrer Kamera. Jetzt eröffnet die 36-Jährige in Puch mit „The Bloom Studio“ weit mehr als ein neues Fotostudio. Im März kauften Pekoll-Kellenz und ihr Mann Philipp das Nachbarhaus in ihrem Heimatort. Rund ein halbes Jahr lang wurde renoviert und umgebaut, vieles in Eigenregie. Im Obergeschoss richtete die Fotografin, die ihr Studio bisher in Feistritz an der Drau hatte, ihre neuen Räumlichkeiten ein. Dabei entstand die Idee, daraus nicht nur ein Fotostudio zu machen. Der Raum sollte zugleich anderen die Möglichkeit bieten, sich für Kurse und Workshops einzumieten.

Ein Raum speziell für Familien

Dass sich das Angebot vor allem an Schwangere, Eltern und Familien richtet, kommt nicht von ungefähr. Genau mit ihnen arbeitet Pekoll-Kellenz seit Jahren. Ihr Schwerpunkt liegt auf Babybauch-, Neugeborenen- und Familienshootings, manche Familien begleitet sie über Jahre hinweg vom ersten Shooting mit dem Neugeborenen bis zu späteren Familienfotos.

Diese Erfahrung floss auch in die Gestaltung des „The Bloom Studio“ ein. Denn viele Räume, die für Workshops oder Kurse gemietet werden können, seien nicht auf die Bedürfnisse von Eltern mit kleinen Kindern ausgelegt. Im neuen Studio gibt es deshalb unter anderem auch einen Wickeltisch und eine Spielecke. So können ältere Geschwisterkinder mitgebracht werden. Die ersten Angebote stehen bereits fest. Eine Hebamme wird sich für Babymassage und Geburtsvorbereitungskurse einmieten, außerdem werden Beckenbodentraining und Yoga angeboten. Auch weitere Workshops, die zum Konzept rund um Schwangerschaft, Geburt und Familie passen, sollen künftig Platz finden. Wer Interesse daran hat, das Studio für ein entsprechendes Angebot zu nutzen, kann sich per Mail bei Pekoll-Kellenz melden.

1 / 2 Das neue Studio bietet Platz für diverse Kurse und Workshops © KK/Privat

Fotografin bleibt ihr Hauptberuf

Für die 36-Jährige selbst bleibt die Fotografie weiterhin ihr Hauptberuf. Schwangerschafts-, Neugeborenen- und Familienshootings wird sie künftig in den neuen Räumlichkeiten anbieten, fotografiert wird aber auch in der Natur. Offiziell eröffnet wird „The Bloom Studio“ am 3. Oktober. Die ersten eigenen Termine sind ebenfalls bereits geplant: Am 14. und 15. November bietet Pekoll-Kellenz Weihnachtsshootings an.